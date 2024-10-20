Lübnan'dan füze yağmuru: İsrail güçleri ve üsleri hedef alındı, büyük yangınlar çıktı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini, İsrail kuzeyinde de 2 askeri üssü hedef aldığını duyurdu. Lübnan'ın güneyinden atılan füzeler ve bunlara karşı fırlatılan füzelerin düşmesi sonucu İsrail'in kuzeyindeki iki bölgede büyük yangınlar çıktı.
Taberiye Gölünün batısındaki Şimşon Üssünün de çok sayıda füzeyle hedef alındığı, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine de füzelerle saldırı düzenlendiği belirtildi.
BÜYÜK YANGINLAR ÇIKTI
Bölgede 12 itfaiye ekibi, alevlerin yayılmasını önlemek için yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Shilomi'deki yangını kontrol altına almak için 13 itfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri üssün füzelerle hedef alındığı duyurulmuştu.
İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 448 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 464 kişi öldü, 11 bin 530 kişi yaralandı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.