Evine İHA saldırısı düzenlenen Netanyahu İran'ı suçladı: Feci bir hata yaptılar

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, konutunun bulunduğu bölgeye düzenlenen İHA saldırısından İran'ı sorumlu tuttu. 'Kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu' belirten Netanyahu, "İran ve vekillerine bedel ödeteceğiz." diye konuştu. Tahran yönetimi ise Netanyahu'nun iddialarını yalanlayıp, "Saldırıyı biz yapmadık" dedi.
Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya şehrinde Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu saldırıya ilişkin konuştu.
İran'ı suçladı: Feci bir hata yaptılar
"İran'a daha sert bir saldırı düzenlemek istiyor"
Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'ya yakın kaynaklar, "Başbakan'ın, İHA ile suikast girişiminin ardından İran'a daha sert bir hücum düzenlenmesini istediğini" belirtti.
İran: Biz saldırmadık
Tahran yönetimi ise Netanyahu'nun iddialarını yalanlayıp, "Saldırıyı biz yapmadık" dedi.