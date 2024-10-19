Evine İHA saldırısı düzenlenen Netanyahu İran'ı suçladı: Feci bir hata yaptılar

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehit edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Görüşmede Biden'ın Sinvar'ın yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle Netanyahu'yu tebrik ettiği belirtildi. Netanyahu ile Biden'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "bir fırsat doğduğu" görüşünü dile getirdiği ve bu konuda ortaklaşa çalışmaya karar verdikleri de kaydedildi.