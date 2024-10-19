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Evine İHA saldırısı düzenlenen Netanyahu İran'ı suçladı: Feci bir hata yaptılar

Evine İHA saldırısı düzenlenen Netanyahu İran'ı suçladı: Feci bir hata yaptılar

Hüseyin Berk
23:0519/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
AA
Yeni Şafak
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Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye İHA saldırısı düzenlendi.
Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye İHA saldırısı düzenlendi.

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, konutunun bulunduğu bölgeye düzenlenen İHA saldırısından İran'ı sorumlu tuttu. 'Kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu' belirten Netanyahu, "İran ve vekillerine bedel ödeteceğiz." diye konuştu. Tahran yönetimi ise Netanyahu'nun iddialarını yalanlayıp, "Saldırıyı biz yapmadık" dedi.

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya şehrinde Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu saldırıya ilişkin konuştu.

İran'ı suçladı: Feci bir hata yaptılar

İran'ın vekili olarak nitelediği Hizbullah'ın
"kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu"
belirten Netanyahu,
bunun ne kendisinin ne de İsrail'in "düşmanlarına karşı savaşında caydırıcı olmayacağını"
anlattı.
Netanyahu, İran ve vekillerine karşı,
"İsraillilere zarar verenlere bedel ödetecekleri, kendilerine saldıranları etkisiz kılacakları, Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirecekleri ve kuzeydeki vatandaşlarının güven içinde evlerine dönmelerini sağlayacaklarını"
ileri sürdü.
Netanyahu, daha önceden de tekrar ettiği zafer söylemini yineleyerek
"İsrail savaşın tüm hedeflerine ulaşacak ve gelecek nesiller boyunca kalıcı olacak şekilde bölgenin güvenlik gerçeğini değiştirmek konusunda kararlı."
ifadesini kullandı.

"İran'a daha sert bir saldırı düzenlemek istiyor"

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'ya yakın kaynaklar, "Başbakan'ın, İHA ile suikast girişiminin ardından İran'a daha sert bir hücum düzenlenmesini istediğini" belirtti.

İran: Biz saldırmadık

Tahran yönetimi ise Netanyahu'nun iddialarını yalanlayıp, "Saldırıyı biz yapmadık" dedi.



#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#İran
#Suikast
#Lübnan
#Hizbullah

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