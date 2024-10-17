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Sinvar'ın şehit edilmesi sonrası Biden ile Netanyahu telefonda görüştü

Sinvar'ın şehit edilmesi sonrası Biden ile Netanyahu telefonda görüştü

23:2217/10/2024, Perşembe
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
AA
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Binyamin Netanyahu - Joe Biden
Binyamin Netanyahu - Joe Biden

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehit edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Görüşmede Biden'ın Sinvar'ın yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle Netanyahu'yu tebrik ettiği belirtildi. Netanyahu ile Biden'ın İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "bir fırsat doğduğu" görüşünü dile getirdiği ve bu konuda ortaklaşa çalışmaya karar verdikleri de kaydedildi.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği saldırıyla Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ı şehit etti.

İsrailli yetkililerin Sinvar'ın Gazze'ye düzenlenen saldırıda "öldürüldüğü" paylaşımları sonrası ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili açıklama yaparak, "
Bugün İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün.
" ifadesini kullandı.

Bin Ladin'in öldürülmesiyle bir tuttu

7 Ekim 2023'ten itibaren ilgili tüm Amerikan birliklerini İsrail ordusuna destek için görevlendirdiğini ve bu yönüyle askeri anlamda İsrail'e yardım ettiklerini vurgulayan Biden, son gelişmelerin "Usame bin Ladin'in 2011 yılında öldürülmesiyle" benzer olduğunu savundu.

Netanyahu ile Biden telefonda görüştü

Öte yandan Sinvar'ın şehit edilmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Biden'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Biden'ın Sinvar'ın yaşamını yitirdiği saldırı nedeniyle Netanyahu'yu tebrik ettiği belirtildi.

Netanyahu ile Biden'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "bir fırsat doğduğu" görüşünü dile getirdiği ve bu konuda ortaklaşa çalışmaya karar verdikleri kaydedildi.



#ABD
#Yahya Sinvar
#Hamas
#israil

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