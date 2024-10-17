Sinvar'ın şehit edilmesi sonrası Biden ile Netanyahu telefonda görüştü

Terör devleti İsrail, Hamas Hareketi lideri Yahya Sinvar'ı Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta şehit etti. Sinvar, Hareket'in eski lideri İsmail Heniyye'nin şehadeti ardından Hamas'ın liderlik vazifesini üstlenmişti. Yahya Sinvar'ın şehadeti akabinde sosyal medyada sevenleri tarafından taziye ve dua paylaşımları yapıldı. 2021'in Mayıs ayındaki konuşması yeniden gündeme gelen Sinvar, Gazze'de basın mensuplarına verdiği demeçte "Biz şehadetten gayrısına talip değiliz; kalp kriziyle, felçle ya da diğer tabii ölümlerle değil, şehadetle ölmeyi arzuluyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sinvar, İsmail Heniyye'ye şehadet yolunda yoldaş oldu.