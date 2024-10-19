Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Lübnan'dan atılan İHA'nın Netanyahu'nun evinin olduğu bölgeye düştü

Lübnan'dan atılan İHA'nın Netanyahu'nun evinin olduğu bölgeye düştü

10:0319/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği bildirildi.
İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği bildirildi.

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etti. Hizbullah'tan, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, İsrail bölgeye giriş-çıkışları kapattı.

İsrail güçleri, Lübnan'dan İsrail hava sahasına doğru üç İHA'nın girdiğinin tespit edildiğini, ikisinin imha edildiğini bildirdi.



Bir İHA'nın Kayserya kentinde bir yapıya isabet ettiği ancak yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sırasında, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssünde alarmlar çaldı.

İsrail güçleri, başka bir İHA'nın sızmış olması ihtimalinin kalmadığını savundu.


İsrail polis sözcülüğü yaptığı açıklamada, Kayserya kentinde İHA'nın bir binaya isabet etmesi nedeniyle polisin yoğun biçimde bölgede konuşlandığı, herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama-tarama yaptığı belirtildi.

Giriş-çıkışlar kapatıldı

Öte yandan, İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği ve kentte buraya çıkan yolların giriş-çıkışlarını kapattığı bildirildi.


Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik için kurulmuş beton bloklar ve bekçi kulübesinin bulunduğu alanın çevresine sağlık ekipleri ve polisin yoğun biçimde toplandığı görülüyor.


Aynı şekilde, sosyal medyada dolaşan bir görüntüde bölgede uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA'nın geçtiği ve ardından saldırı alarmları çaldığı dikkati çekiyor.


Hizbullah'tan, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.


#israil
#Netanyahu
#Lübnan
#Hizbullah

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 19 EKİM 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Ceza indirimi, genel af açıklaması...