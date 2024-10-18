Hamas da Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı: Son nefesine kadar direndi

İsrail, Gazze'de düzenlediği saldırı ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı şehit etti. Gözler Hamas'ın da konuyla ilgili açıklamasına çevrilirken ilk resmi açıklama geldi. Hamas üst düzey yetkilisi Bassem Naim, Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü doğruladı. Naim "Durum çok acı verici ama sonunda biz kazanacağız" dedi. Bir diğer Hamas yetkilisi Halil Hayya ise Sinvar’ın son nefesine kadar direndiğini ve özgürlük davası için hayatını feda ettiğini söyledi.
'Eninde sonunda galip geleceğiz'
Hamas’ın diğer üst düzey yetkilisi Basem Naim de AFP’ye yaptığı açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü doğruladı.
Hamas'tan Yahya Sinvar ile ilgili ilk resmi açıklama geldi. Hamaslı üst düzey bir yetkili Basem Naim, Cuma günü Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünü kabul etti ancak Hamas'ın "sonunda galip geleceğini" vurguladı.
Sinvar'ın isminin geçmediği Hamas resmi açıklamasında, "Sevilen insanları, özellikle bizim gibi olağanüstü liderleri kaybetmek acı verici ve üzücü" denildi ve eklendi:"Ancak kesin olarak bildiğimiz şey şu ki, biz eninde sonunda galip geleceğiz; bu, özgürlükleri için savaşan tüm halkların sonudur."
İsmail Haniye'nin şehadeti sonrasında ağustos ayında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen Yahya Sinvar, İsrail'in, Gazze'de düzenlediği saldırıda şehit oldu.
Blinken Orta Doğu liderleriyle görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u telefonla arayarak İsrail'in "Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğü" yönündeki açıklamasına ilişkin görüşme yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla İsrail Cumhurbaşkanı'nı ayrı ayrı telefonla aradığı belirtildi.
Açıklamada, Blinken'ın Al Sani ve bin Ferhan ile İsrail'in Hamas lideri Sinvar'la ilgili açıklamasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ve Orta Doğu'daki çatışmaların sonlanması için çabaların artırılmasını görüştüğü bildirildi.
Biden İsraillilere istihbarat desteğini açık açık itiraf etti
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas lideri Sinvar'ın şehit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada bu suikastı 'dünya için iyi bir gün' olarak niteledi. Biden, İsrail'in operasyonlarda İsraillilere istihbarat desteği sunduklarını da açıkladı.