Hamas da Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı: Son nefesine kadar direndi

Hamas yetkilisi Halil Hayya, televizyonda yaptığı konuşmada Gazze lideri Yahya Sinvar’ın çatışmada öldüğünü resmen açıkladı. Hayya, onun cesur ve kararlı bir lider olduğunu belirtti. El Cezire’nin haberine göre Hayya, Sinvar’ın özgürlük davası için hayatını feda ettiğini vurguladı. Sinvar’ın

son anlarına kadar direndiğini