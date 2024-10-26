Hizbullah'tan İsrail ordusuna ağır darbe: 48 saldırıda ölü ve yaralılar var

Hizbullah, İsrail ordusuna karşı dün 48 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre, dün İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri , füze ve top mermileriyle hedef alındı.

7 İsrail Merkava tankının hedef alındığı saldırılarda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Bir günde gerçekleştirilen en yüksek saldırı

Hizbullah, Safed kentinde üç yerleşim birimini iki kez, 3 askeri üssü, 2 askeri noktayı ve İsrail'in kuzeyinde bir topçu mevzisini seri roket atışlarıyla hedef aldı.

Bir İsrail İHA'sı da karadan atılan füzeyle Lübnan hava sahasından uzaklaştırıldı.

İsrail'in Hayom gazetesi, bunun, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana bir günde gerçekleştirdiği en yüksek saldırı sayısı olduğunu bildirdi.

İsrail askerleri el ele tutuşup ağlayarak kaçtı

Lübnan’ın Keferkila köyünü işgal eden İsrail askerleri, Hizbullah silahlı güçlerinin baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Katil İsrail askerleri ağlayarak ve el ele tutuşarak bölgeden koşa koşa kaçtı.

Bu görüntüler İsrail askerlerinin ağladığı ilk görüntüler değil. Yalnızca iki hafta önce Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki İsrail üssüne gerçekleştirdiği kamikaze İHA saldırısında da Siyonistler yere çöküp ağlamıştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları da aynı şekilde Gazze’deki işgalcilere yönelik operasyonlarıyla İsrail’e büyük korku salmıştı. Son teknoloji tanklarda sıkışıp kalan İsrail askerlerinin, telsiz konuşmalarında ağlayarak “Ben ölmek istemiyorum” ifadeleriyle bağırdıkları görülmüştü.

⁠⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 634 kişi kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 634 kişi öldü, 12 bin 252 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.



