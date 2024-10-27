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Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

08:4927/10/2024, Pazar
AA
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Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahya kentine düzenlediği saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde, Meşru Beyt Lahya kentinde sığınmacı bir ailenin kaldığı evi bombaladı.

Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve kayıpların olduğu ifade edildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgelere topçu saldırısı düzenledi.

Tanıklar ayrıca İsrail güçlerinin, güneyde yer alan Refah kentinin batısındaki bazı noktalara da top mermisi ateşlediğini ifade etti.


#Filistin
#İsrail
#Meşru Beyt Lahya
#Gazze

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