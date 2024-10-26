Gazze'de can kaybı 42 bin 924'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki zulmü devam ediyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu. İsrail askerlerince baskın yapılan hastanedeki sağlık çalışanlarıyla da iletişim kesilmiş ve akıbetlerine ilişkin bilgi alınamamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan son açıklamada sağlık çalışanlarıyla temasa geçildiği belirtildi.