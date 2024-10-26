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Gazze'de can kaybı 42 bin 924'e çıktı

Gazze'de can kaybı 42 bin 924'e çıktı

14:4026/10/2024, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 77 artarak 42 bin 924'e yükseldi. Son 48 saatte düzenlenen saldırılarda 77 Filistinli öldü, 289 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 386 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 77 kişinin öldüğü, 289 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42 bin 924'e, yaralı sayısının da 100 bin 833'e yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#Filistin
#gazze
#israil

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