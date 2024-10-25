İsrail'in hastane baskınıyla iletişim kesilmişti: Sağlık çalışanlarıyla temas sağlandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki zulmü devam ediyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu. İsrail askerlerince baskın yapılan hastanedeki sağlık çalışanlarıyla da iletişim kesilmiş ve akıbetlerine ilişkin bilgi alınamamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan son açıklamada sağlık çalışanlarıyla temasa geçildiği belirtildi.
Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
Dört kişi yaralandı
Kemal Advan Hastanesi'nin hala kuşatma altında olduğunu bildiren Ghebreyesus, "Ancak personelle iletişime geçmeyi başardık. 3 sağlık çalışanı ve bir başka çalışan yaralandı, 44 sağlık çalışanı gözaltına alındı ve dört ambulans hasar gördü. Şu anda hastanede yaklaşık 600 hasta, sağlık çalışanı ve birey barınıyor." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, kuşatma ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların, tesisin çalışır durumda kalması için temel malzemeleri teslim eden ve kritik hastaları Şifa Hastanesi'ne götüren DSÖ liderliğindeki misyondan sadece birkaç saat sonra gerçekleştiğini bildirdi.
Ateşkes çağrısını yineledi
Hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunmasını istediklerini vurgulayan Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.
Ghebreyesus, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini belirtmişti.
Alıkonulan sağlık çalışanlarıyla iletişim kesildi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, burada barınan erkeklerin üzerini soyduğu, bazılarını alıkoyduğu, sağlık çalışanlarını ise bir odada topladığı ifade edilmişti.