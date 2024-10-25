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İsrail'in hastane baskınıyla iletişim kesilmişti: Sağlık çalışanlarıyla temas sağlandı

İsrail'in hastane baskınıyla iletişim kesilmişti: Sağlık çalışanlarıyla temas sağlandı

19:4225/10/2024, Cuma
G: 26/10/2024, Cumartesi
AA
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Kemal Advan Hastanesi (Foto: Arşiv)
Kemal Advan Hastanesi (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki zulmü devam ediyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu. İsrail askerlerince baskın yapılan hastanedeki sağlık çalışanlarıyla da iletişim kesilmiş ve akıbetlerine ilişkin bilgi alınamamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan son açıklamada sağlık çalışanlarıyla temasa geçildiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
, İsrail ordusunun kuşatması altında bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişime geçmeyi başardıklarını bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Dört kişi yaralandı

Kemal Advan Hastanesi'nin hala kuşatma altında olduğunu bildiren Ghebreyesus, "Ancak personelle iletişime geçmeyi başardık. 3 sağlık çalışanı ve bir başka çalışan yaralandı, 44 sağlık çalışanı gözaltına alındı ​​ve dört ambulans hasar gördü. Şu anda hastanede yaklaşık 600 hasta, sağlık çalışanı ve birey barınıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, kuşatma ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların, tesisin çalışır durumda kalması için temel malzemeleri teslim eden ve kritik hastaları Şifa Hastanesi'ne götüren DSÖ liderliğindeki misyondan sadece birkaç saat sonra gerçekleştiğini bildirdi.

Ateşkes çağrısını yineledi

Hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunmasını istediklerini vurgulayan Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini belirtmişti.

Alıkonulan sağlık çalışanlarıyla iletişim kesildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, burada barınan erkeklerin üzerini soyduğu, bazılarını alıkoyduğu, sağlık çalışanlarını ise bir odada topladığı ifade edilmişti.

Başta
Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye
olmak üzere sağlık çalışanlarından bir kısmının,
hastane avlusu
nda toplandığı ve
iletişim kesildiği için
bu kişilerin akıbetine dair bilgi alınamadığı kaydedilmişti.

Uluslararası kurumlara çağrı

Açıklamada, uluslararası kurumlara "
hastanede aç, susuz ve ilaçsız kalan hastalar ile sağlık çalışanlarının korunması için derhal harekete geçme
" çağrısı yapılmıştı.
İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı
Kemal Advan Hastanesi'
ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.

Kuzey Gazze tamamen hizmet dışı: Hastaneler kuşatma altında sivil savunma çaresiz

İsrail’in yoğun kuşatması altında kalan Gazze'nin kuzeyinde sağlık ve acil yardım hizmetleri durma noktasına geldi. Tüm hastanelerin kuşatma altında olduğunu belirten Filistin Sivil Savunması, "Artık hizmet veremiyoruz," açıklamasında bulundu. İsrail’in yoğun saldırı ve kuşatması altında kalan Gazze’nin kuzeyindeki durum giderek ağırlaşıyor. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Gazze’nin kuzey valiliğinde artık hiçbir hizmet veremediklerini duyurdu. Endonezyalı, Al-Awda ve Kamal Adwan gibi kritik hastanelerin tamamen kuşatma altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgede kalan sivillerin acil insani yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Açıklama, Filistin Sivil Savunması’nın sosyal medya platformu X üzerinden geldi. Teşkilat, “Kuzey Gazze Şeridi'nin kuzey valiliğinde hizmet dışı kaldık,” diyerek, İsrail güçlerinin bölgede yoğun bir abluka uyguladığını ve işlerini yapmalarının imkânsız hale geldiğini vurguladı. Özellikle İsrail tanklarının bölgedeki tek itfaiye aracını hedef alıp imha ettiği, ayrıca İsrail uçaklarının Beyt Lahiya bölgesindeki Sivil Savunma çalışanlarına saldırı düzenlediği aktarıldı. Üç personelin bu saldırıda yaralandığı, yaralılarla iletişimin kesildiği ve akıbetlerinin bilinmediği bildirildi.


#Gazze
#israil
#Kemal Advan Hastanesi
#Baskın

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