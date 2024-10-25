İsrail'in hastane baskınıyla iletişim kesilmişti: Sağlık çalışanlarıyla temas sağlandı

İsrail’in yoğun kuşatması altında kalan Gazze'nin kuzeyinde sağlık ve acil yardım hizmetleri durma noktasına geldi. Tüm hastanelerin kuşatma altında olduğunu belirten Filistin Sivil Savunması, "Artık hizmet veremiyoruz," açıklamasında bulundu. İsrail’in yoğun saldırı ve kuşatması altında kalan Gazze’nin kuzeyindeki durum giderek ağırlaşıyor. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Gazze’nin kuzey valiliğinde artık hiçbir hizmet veremediklerini duyurdu. Endonezyalı, Al-Awda ve Kamal Adwan gibi kritik hastanelerin tamamen kuşatma altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgede kalan sivillerin acil insani yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Açıklama, Filistin Sivil Savunması’nın sosyal medya platformu X üzerinden geldi. Teşkilat, “Kuzey Gazze Şeridi'nin kuzey valiliğinde hizmet dışı kaldık,” diyerek, İsrail güçlerinin bölgede yoğun bir abluka uyguladığını ve işlerini yapmalarının imkânsız hale geldiğini vurguladı. Özellikle İsrail tanklarının bölgedeki tek itfaiye aracını hedef alıp imha ettiği, ayrıca İsrail uçaklarının Beyt Lahiya bölgesindeki Sivil Savunma çalışanlarına saldırı düzenlediği aktarıldı. Üç personelin bu saldırıda yaralandığı, yaralılarla iletişimin kesildiği ve akıbetlerinin bilinmediği bildirildi.