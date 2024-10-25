Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde iki evi vurdu: 20 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki evi hedef alması sonucu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da iki evi bombaladı.
İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.