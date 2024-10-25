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Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde iki evi vurdu: 20 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde iki evi vurdu: 20 kişi hayatını kaybetti

12:5125/10/2024, Cuma
AA
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Katil İsrail, Gazze'de 2 evi bombaladı. (Foto: Arşiv)
Katil İsrail, Gazze'de 2 evi bombaladı. (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki evi hedef alması sonucu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da iki evi bombaladı.

İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Kuzey Gazze tamamen hizmet dışı: Hastaneler kuşatma altında sivil savunma çaresiz

İsrail’in yoğun kuşatması altında kalan Gazze'nin kuzeyinde sağlık ve acil yardım hizmetleri durma noktasına geldi. Tüm hastanelerin kuşatma altında olduğunu belirten Filistin Sivil Savunması, "Artık hizmet veremiyoruz," açıklamasında bulundu. İsrail’in yoğun saldırı ve kuşatması altında kalan Gazze’nin kuzeyindeki durum giderek ağırlaşıyor. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Gazze’nin kuzey valiliğinde artık hiçbir hizmet veremediklerini duyurdu. Endonezyalı, Al-Awda ve Kamal Adwan gibi kritik hastanelerin tamamen kuşatma altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgede kalan sivillerin acil insani yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Açıklama, Filistin Sivil Savunması’nın sosyal medya platformu X üzerinden geldi. Teşkilat, “Kuzey Gazze Şeridi'nin kuzey valiliğinde hizmet dışı kaldık,” diyerek, İsrail güçlerinin bölgede yoğun bir abluka uyguladığını ve işlerini yapmalarının imkânsız hale geldiğini vurguladı. Özellikle İsrail tanklarının bölgedeki tek itfaiye aracını hedef alıp imha ettiği, ayrıca İsrail uçaklarının Beyt Lahiya bölgesindeki Sivil Savunma çalışanlarına saldırı düzenlediği aktarıldı. Üç personelin bu saldırıda yaralandığı, yaralılarla iletişimin kesildiği ve akıbetlerinin bilinmediği bildirildi.


#Gazze
#İsrail
#Filistin

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