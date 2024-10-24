Gazze’de korkunç katliam: Cibaliye’de en az 150 şehit var

Yahudi asıllı Arjantinli ünlü aktör Norman Briski, ülkede düzenlenen Martin Fierro Film Ödülleri gecesindeki konuşmasında, "Gazze asla yenilmeyecek." ifadesini kullandı. Gecede ödül alan yönetmen ve oyun yazarı Briski, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye değindi. Yahudi asıllı Briski, "Gazze, Gazze, Gazze. Gazze asla yenilmeyecek. Beni az ya da çok alkışlamanız önemli değil fakat bunu kanımda hissediyorum. Öldürülen bir halkı savunuyorum. Gazze." diye konuştu.