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Gazze’de korkunç katliam: Cibaliye’de en az 150 şehit var

Gazze’de korkunç katliam: Cibaliye’de en az 150 şehit var

22:0824/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine saldırılar düzenlediği, 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada İsrail'in 20 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde "korkunç" bir katliam yaşandığı belirtildi. Ayrıca saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediği de ifade edilerek, İsrail'in bölgedeki yerleşim bölgesinin tamamını bombaladığı, Filistinlilerin yaralıların taşınması için imdat çağrıları yaptığı kaydedildi.

Terör devleti İsrail, Gazze'de yine katliam yaptı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, işgal güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde düzenlediği saldırılar sonucu 150'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 20 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde "korkunç" bir katliam yaşandığı belirtildi.

Filistinlilerden imdat çağrıları

Açıklamada, "
İsrail'in bombardımanında 150'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı, saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediği
" ifade edildi.
İsrail ordusunun, En-Neccar, Ebu el-Avf, Selman, Hicazi, Ebu el-Kumsan, Akl ebu Raşid, Ebu et-Tarabiş, Zakul ve Şalan ailelerine ait evleri bombaladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in bölgedeki yerleşim bölgesinin tamamını bombaladığı, Filistinlilerin yaralıların taşınması için
imdat çağrıları
yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun
Gazze Şeridi
'nin kuzeyinde sivil savunma ve sağlık hizmetlerinin çalışmalarını engellemesi sonucu ölü ve yaralıların naklinde büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliye Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliye ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.



#Gazze
#İsrail
#Saldırı

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