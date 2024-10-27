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İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 kişiyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 kişiyi gözaltına aldı

13:5427/10/2024, Pazar
AA
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İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı. İşgal altındaki bölgede 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 400'ü aştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin çeşitli bölgelerde düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 400'ü aştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 762 Filistinli hayatını kaybetti.



#Batı şeria
#Filistin
#İsrail

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