Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinlinin 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı, İsrail ordusu tarafından yürütülen soykırım ve etnik temizlik sürecine maruz kaldığı belirtildi.