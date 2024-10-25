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Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı

Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı

08:2225/10/2024, vendredi
AA
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İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada,
İsrail güçlerinin, El Halil kentinin güney bölgesinde gerçek mermiyle ateş ederek 16 yaşındaki bir çocuğu ayağından yaraladığı belirtildi.
Açıklamada, Kızılay ekiplerinin yaralı çocuğa tıbbi müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdığı ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de El Halil kentinin güney bölgesindeki El-Kessara Kavşağı'nda konuşlanan İsrail güçlerinin, gerçek mermiyle ateş açarak bir çocuğu ayağından yaraladığı aktarıldı.

Konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.



#Batı Şeria
#İsrail
#Filistin

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