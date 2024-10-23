Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

İşgal güçleri tarafından barınma, beslenme gibi insani faaliyetlerin yapılması engellen Gazze’de, umutlar tükenmiyor. İnsanlık dışı şartlarda hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeliler, temiz suya erişimleri olmadığı için kirli ve tuzlu suları arındırıyor. Kısıtlı imkanlarla içilebilir suyu elde etmek için çadırında damıtma düzeneği kuran Gazzeli bir genç, o anları sosyal medya üzerinden dünya ile paylaştı.