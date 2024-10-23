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Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti

07:2223/10/2024, Çarşamba
AA
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Katil İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor.
Katil İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kasabasında bir evi bombalaması sonucu 2 Filistinli kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya kasabasında Halava ailesinin evini bombaladığını söyledi.

İsrail'in saldırısında iki kız çocuğunun öldüğünü belirten görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde büyük patlama sesleri duyulduğunu dile getirdi. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere eş zamanlı çok sayıda saldırı düzenlediğini aktardı.



#Cibaliya
#Gazze
#İsrail

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