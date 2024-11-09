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ABD alarma geçti: İran'dan kiralık katille Trump'a suikast planı

ABD alarma geçti: İran'dan kiralık katille Trump'a suikast planı

00:429/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
AA
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İranlı bir yetkilinin, Trump'a yönelik suikast planı hazırladığı ortaya çıktı.
İranlı bir yetkilinin, Trump'a yönelik suikast planı hazırladığı ortaya çıktı.

ABD'nin 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni başkanı Donald Trump'a yönelik suikast iddiası ülkeyi alarma geçirdi. ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ı öldürmek için İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen kiralık katil planı nedeniyle üç kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklanan suç duyurusuna göre, ABD hapishanelerinde yatmış olan İranlı Farhad Shakeri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup bir yetkilinin Ekim 2024'te kendisiyle irtibata geçerek, Trump'ı öldürmek amacıyla bir suikast planı geliştirmesi için görevlendirdiğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı
, ABD'nin 47. Başkanı seçilen
Donald Trump
'ı öldürmeye yönelik
İranlı bir yetkili
tarafından hazırlandığı iddia edilen
kiralık katil
planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Manhattan
'daki federal mahkemede açıklanan suç duyurusuna göre, hırsızlık suçundan ABD hapishanelerinde yatmış olan İranlı
Farhad Shakeri
'nin ifadeleriyle, seçilmiş Başkan Trump'a yönelik suikast planı deşifre edildi.

Kiralık katille Trump'a suikast hazırlığı

ABD'de 14 yıl hapis yatan ve 2008'de sınır dışı edilerek İran'a gönderilen Shakeri,
Federal Soruşturma Bürosu (FBI)
mensuplarına yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO)
mensup bir yetkilinin Ekim 2024'te kendisiyle irtibata geçerek,
Trump'ı öldürmek
amacıyla bir suikast planı geliştirmesi için görevlendirdiğini söyledi.
İran'da bulunan Shakeri, söz konusu DMO yetkilisinin, kendisinden 7 gün içinde
Trump'ı gözetlemesini ve öldürmesi için
bir plan hazırlamasını istediğini, eğer bu gerçekleşmezse suikastın başkanlık seçimlerinden sonrasına ertelenmesi talimatını verdiğini iddia etti.

ABD'li isimlerle ortak plan

ABD'de yaşayan
Carlisle Rivera
ve
Jonathon Loadholt
ile suikast planı için temas kurduğunu anlatan Shakeri, FBI yetkililerine, bu planı İran'ın belirlediği zaman çizelgesi içinde yerine getirme niyetinde olmadığını öne sürdü.

Adalet Bakanlığı müfettişleri, Rivera ve Loadholt'un New York'ta gözaltına alındığını açıkladı.

Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından birkaç gün sonra suçlamaların açıklanması dikkati çekti.

Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürülmüştü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda, Trump'ın talimatıyla hava saldırısı ile öldürülmüştü.

ABD basınında, son gelişmenin, İran'ın Süleymani'nin intikamını almak için çaba içerisinde olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlandı.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2024'te, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen Pakistanlı bir kişinin ABD topraklarında siyasi suikastler gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirmişti.

Suikastçılara 5 bin dolar avans

Federal yetkililer, Asıf Merchant'ın Haziran 2024'te
New York
'a giderek siyasetçilere yönelik suikastleri işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü, hatta gizli kolluk kuvvetleri olan 2
suikastçıya
5 bin dolar
avans
ödediğini belirtmişti.
Merchant, adamlarına
Pakistan
'a döndükten sonra ağustos ya da eylülde amaçlanan hedeflerin isimleri de dahil olmak üzere daha fazla talimat vereceğini söylemesinin ardından Temmuz 2024'te ABD'den ayrılmaya hazırlanırken tutuklanmıştı.


#Donald Trump
#ABD
#İran
#Suikast
#Kasım Süleymani

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