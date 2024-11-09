ABD alarma geçti: İran'dan kiralık katille Trump'a suikast planı

İranlı bir yetkilinin, Trump'a yönelik suikast planı hazırladığı ortaya çıktı.
ABD'nin 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni başkanı Donald Trump'a yönelik suikast iddiası ülkeyi alarma geçirdi. ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ı öldürmek için İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen kiralık katil planı nedeniyle üç kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklanan suç duyurusuna göre, ABD hapishanelerinde yatmış olan İranlı Farhad Shakeri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup bir yetkilinin Ekim 2024'te kendisiyle irtibata geçerek, Trump'ı öldürmek amacıyla bir suikast planı geliştirmesi için görevlendirdiğini söyledi.
, ABD'nin 47. Başkanı seçilen
'ı öldürmeye yönelik
tarafından hazırlandığı iddia edilen
planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
'daki federal mahkemede açıklanan suç duyurusuna göre, hırsızlık suçundan ABD hapishanelerinde yatmış olan İranlı
'nin ifadeleriyle, seçilmiş Başkan Trump'a yönelik suikast planı deşifre edildi.
Kiralık katille Trump'a suikast hazırlığı
ABD'de 14 yıl hapis yatan ve 2008'de sınır dışı edilerek İran'a gönderilen Shakeri,
Federal Soruşturma Bürosu (FBI)
mensuplarına yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO)
mensup bir yetkilinin Ekim 2024'te kendisiyle irtibata geçerek,
amacıyla bir suikast planı geliştirmesi için görevlendirdiğini söyledi.
İran'da bulunan Shakeri, söz konusu DMO yetkilisinin, kendisinden 7 gün içinde
Trump'ı gözetlemesini ve öldürmesi için
bir plan hazırlamasını istediğini, eğer bu gerçekleşmezse suikastın başkanlık seçimlerinden sonrasına ertelenmesi talimatını verdiğini iddia etti.
ABD'li isimlerle ortak plan
ABD'de yaşayan
ve
ile suikast planı için temas kurduğunu anlatan Shakeri, FBI yetkililerine, bu planı İran'ın belirlediği zaman çizelgesi içinde yerine getirme niyetinde olmadığını öne sürdü.
Adalet Bakanlığı müfettişleri, Rivera ve Loadholt'un New York'ta gözaltına alındığını açıkladı.
Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasından birkaç gün sonra suçlamaların açıklanması dikkati çekti.
Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürülmüştü
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda, Trump'ın talimatıyla hava saldırısı ile öldürülmüştü.
ABD basınında, son gelişmenin, İran'ın Süleymani'nin intikamını almak için çaba içerisinde olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlandı.
ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2024'te, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen Pakistanlı bir kişinin ABD topraklarında siyasi suikastler gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirmişti.
Suikastçılara 5 bin dolar avans
Federal yetkililer, Asıf Merchant'ın Haziran 2024'te
'a giderek siyasetçilere yönelik suikastleri işlemek üzere işe alabileceğini düşündüğü kişilerle görüştüğünü, hatta gizli kolluk kuvvetleri olan 2
5 bin dolar
ödediğini belirtmişti.
Merchant, adamlarına
'a döndükten sonra ağustos ya da eylülde amaçlanan hedeflerin isimleri de dahil olmak üzere daha fazla talimat vereceğini söylemesinin ardından Temmuz 2024'te ABD'den ayrılmaya hazırlanırken tutuklanmıştı.
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