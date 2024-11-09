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Teröristbaşı Kobani Trump'ı tebrik etmek için reklam verdi

Teröristbaşı Kobani Trump'ı tebrik etmek için reklam verdi

12:349/11/2024, Cumartesi
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Donald Trump
Donald Trump

Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a tebrik mesajı iletti. Kutlama mesajı doğrudan ulaşmayınca, bu kez ABD'li medya kuruluşu VOA Kurdi'nin sosyal medya hesabı üzerinden reklam vererek duyurmayı tercih etti.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede "müttefik" olarak gördüğü terör örgütü PKK/SDG'ye yıllarca destek verdi.


Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarıyla köşeye sıkışan SDG, her fırsatta ABD'de yardım istemeye devam etti.


Biden yönetiminde de ABD'yle olan ilişkisine devam eden SDG, şimdi de Donald Trump için bir tebrik mesajı yayınladı.


Trump'ı tebrik etti


Elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, yaptığı paylaşımda Trump'ı tebrik etti.


X platformu üzerinden mesajını paylaşan Mazlum Kobani, “Seçim zaferiniz için tebrikler Başkan Donald Trump. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmayı, işbirliğimizi güçlendirmeyi ve bölgeye istikrar kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.



ABD'li yayın organına reklam verdi


Ancak Mazlum Kobani'nin kutlama paylaşımı beklediği etkiyi yaratmadı.


Bunun üzerine Kobani, kutlamasını duyurmak için ABD'li yayın organı olan VOA Kurdi X hesabı üzerinden reklam verdi.



#trump
#mazlum kobani
#ABD

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