ABD ilk kez Ukrayna'ya personel gönderecek

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya karşı savaşında Kiev'e yardım etmeyi amaçlayan önemli bir politika değişikliğine gidiyor. ABD silahlarının teknik bakımını yapmak üzere Ukrayna'ya özel sözleşmeli askeri personel gönderecek. Öte yandan Kiev, iki taraf arasında devam eden çatışmalar sırasında 500'den fazla Ukraynalı askerin cesedinin Rusya'dan geri alındığını duyurdu.





Bir Pentagon temsilcisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Pentagon'un özel savunma şirketlerinin Ukrayna güçlerine ABD tarafından tedarik edilen silah sistemlerinin tamir ve bakımına yardımcı olmak üzere sınırlı sayıda kişiyi Ukrayna'ya göndermesine izin vereceğini söyledi.





İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Pentagon yetkilisi, “Bu çalışanlar cephe hatlarından uzakta olacak ve Rus ordusuna karşı çatışmaya girmeyecekler” dedi.





Ukrayna ordusunun gerektiğinde ABD tarafından sağlanan silah sistemlerinin hızla onarmasına ve bakımını yapmasına yardımcı olacaklar, böylece bu silahlar hızlı bir şekilde cepheye dönebilecekler.”





Bu konuşlandırmaya ihtiyaç var çünkü F-16 savaş uçakları gibi karmaşık silah sistemleri ve Patriot hava savunma sistemlerinin bakımı özel teknik uzmanlık gerektirmektedir.





Kararın dikkatli bir risk değerlendirmesinin ardından ve paydaşlarla istişare edilerek alındığı belirtildi

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana, Kiev'e on milyarlarca dolar değerinde silah sağladı, ancak Kiev, Patriot füze sistemleri ve HIMARS füze rampaları gibi silah sistemlerini onarmak için söz konusu sistemleri kendi topraklarının dışına taşımak ya da video konferans gibi diğer çözümlerle bunu yapmak zorunda kaldı.





"Topal ördek" konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından önce Ukrayna'ya bütçeden ayrılan tüm parayı harcamak istiyor ve bu da ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımların geleceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.



