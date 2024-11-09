Trump'ın Ukrayna'da savaşı bitirme planı

Trump'ın bu amaçla şimdiden bir plan üzerinde çalıştığı Amerika Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberiyle ortaya çıktı. WSJ gazetesinin Trump'a yakın üç isme dayandırdığı haberinde, üzerinde düşünülen üç ayaklı plana göre, Ukrayna'da üçüncü yılına gelecek yıl şubat ayında girecek olan savaşın cephelerdeki mevcut durum göz önünde bulundurularak dondurulması hedefleniyor. Rusya halihazırda Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda yüzde 20'lik toprak parçasını işgal etmiş durumda. Ek olarak, 1300 kilometrelik cephe hattının tamamen askerden arındırılması teklif ediliyor. Son olarak ise Kiev'in NATO'ya üyeliğinin en az 20 yıl ertelenmesi karşılığında ABD'nin askeri yardımının devam etmesi öngörülüyor. Trump, 20 Ocak 2025'te resmen göreve başlayacak. Ukrayna Savaşı'nın yıldönümü ise 24 Şubat'ta. ABD'nin yeni başkanının bu sembolik günde ateşkes ve barış planını uygulamaya koyabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Planın gündeme bomba gibi düşmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski'den, bazı Avrupalı liderlere ve Trump'a üstü kapalı tepki geldi. Zelenski, Rusya'ya taviz vermenin Avrupa açısından "Kabul edilemez" olduğunu söyledi. Ukrayna lideri, "Putin'e boyun eğme, geri adım atma ve bazı tavizler verme ihtiyacı hakkında konuşma yapıldı ancak bu Ukrayna için kabul edilemez ve Avrupa için de kabul edilemez" ifadesini kullandı. Zelenski, "Başkan Trump'ın gerçekten hızlı bir çözüme ulaşmak istediğini düşünüyorum ama bunun gerçekleşeceği anlamına gelmiyor" değerlendirmesini paylaşarak üstü kapalı tepki gösterdi. Buna karşılık, Ukrayna'nın en büyük askeri ve mali destekçisi olan ABD'nin desteği keseceğini ilan etmesi halinde Zelenski'nin daha kötü şartlarda masaya oturmak zorunda kalabileceği uyarısı yapılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de önceki gün ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile konuşmaya hazır olduğunu ilan etmişti.