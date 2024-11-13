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Biden ile ABD'nin yeni başkanı Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi

Biden ile ABD'nin yeni başkanı Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi

19:3113/11/2024, Wednesday
G: 13/11/2024, Wednesday
IHA
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Donald Trump - Joe Biden
Donald Trump - Joe Biden

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile mevcut Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Biden'ın daveti üzerine gerçekleşen görüşmenin Oval Ofis'te yapıldığı bildirildi.

Donald Trump dört yıl sonra yeniden Beyaz Saray'da.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump
ile mevcut başkan
Joe Biden
,
Beyaz Saray
'da bir araya geldi.
ABD Başkanı'nın daveti üzerine Beyaz Saray'a gelen Trump,
Oval Ofis
'teki görüşmede
Biden
'a sorunsuz bir
görev değişimi
süreci için teşekkür etti.

Görüşmede Trump'ın suratının asık olması ise dikkat çekti.



#Donald Trump
#Joe Biden
#Beyaz Saray

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