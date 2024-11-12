Amerikalı uzmanlar: Trump, Erdoğan’ı seviyor ve ona güveniyor

Kıdemli araştırmacı Coffey de her yeni ABD yönetiminin müttefiklerle ilişkileri sıfırlama konusunda bir fırsat sunduğunu belirterek, "

(İkili ilişkiler için) Bir fırsat sunacak çünkü hem Başkan Trump hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan, pragmatik olabileceğini ve milli meseleleri her tür kişisel anlaşmazlığın önüne koyabileceğini kanıtladı.