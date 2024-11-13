Trump eski müşterisini Ortadoğu Özel Temsilcisi olarak atadı: Emlak zengini Steve Witkoff kim?

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Witkoff'un dahil olduğu her projeyi ve toplumu, daha güçlü ve müreffeh hale getirdiğini belirtti. Witkoff'u "saygın bir lider" diye nitelendiren Trump, onu Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını açıkladı.





Trump, " Steve, barış için güçlü bir ses olacak ve hepimizi gururlandıracaktır " ifadesini kullandı. Donald Trump'ın yakın aile dostlarından biri olarak bilinen Witkoff, "emlak zengini" olarak tanınıyor.





ABD basınında yer alan haberlere göre, Witkoff, 15 Eylül'de Florida'da golf oynarken Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" sırasında Trump'ın yanındaydı.









Emlak zengini Steve Witkoff kim?

Steve Witkoff, Amerikalı bir iş insanı ve yatırımcıdır. En çok, gayrimenkul geliştirme ve yatırımlarıyla tanınır. Witkoff, The Witkoff Group'un kurucusudur ve şirketi, ticari gayrimenkul geliştirme, satın alma ve yönetim alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket, özellikle New York City'de büyük projelere imza atmıştır.





Witkoff'un kariyeri, emlak sektöründe önemli başarılar elde etmiştir. 2000'lerin başında şirketini kurarak büyük bir portföy oluşturmuş ve ABD'nin önde gelen gayrimenkul geliştirme firmalarından biri haline gelmiştir.





Aynı zamanda, finansal hizmetler, otel işletmeciliği ve diğer sektörlerde de yatırımları bulunmaktadır.





Steve Witkoff, bazen Forbes gibi iş dünyası dergilerinde yer alan önemli bir iş adamıdır.





Hem kişisel serveti hem de şirketinin başarıları, onu Amerika'nın tanınan iş insanlarından biri yapmıştır.



