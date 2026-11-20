İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) hibe asfalt alamayan, ücretini ödeyerek yaptığı alım talebi de karşılanmayan Arnavutköy Belediyesi, kurduğu fabrikayla İBB’ye asfalt satmaya hazırlanıyor. Belediyeden edinilen bilgilere göre, 4,5 ay önce üretime başlayan ARFALT asfalt fabrikası, yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaştı. Tesis ilk etapta, İBB’nin asfalt sağlamaması nedeniyle oluşan ilçe ihtiyacını gidermek amacıyla kurulsa da dışarıya satışa ve ihalelere katılmaya başladı. Son olarak ARFALT, İBB’nin de asfalt ihalelerine katılıp teklif verdi.

NE YOL YAPIYOR, NE ASFALT VERİYOR

İlçedeki 4 bin 500 cadde ve sokağın 500’ü İBB, 4 bini Arnavutköy Belediyesi’nin sorumluluğunda. İBB, son 2 sene içerisinde sorumluluğundaki cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışması yürütmedi. İlçeye her sene vermekle yükümlü olduğu hibe asfalt ve yol yardımını vermeyen İBB, parasıyla asfalt alma talebini ise üretim yetersizliği ve sıra gerekçesiyle geri çevirdi. İBB’ye “Asfaltı siz verin, serimi biz yaparız” teklifi de sunuldu. Ancak bu da karşılık bulmadı. Halkın, İBB sorumluluğundaki caddelerin bakımsızlığının faturasını ilçe belediyesine kesmesi, Arnavutköy Belediyesi’ni harekete geçirdi.

SAATTE 400 TON ÜRETİYOR

Arnavutköy Belediyesi’nin geçtiğimiz temmuz ayında hizmete açtığı ARFALT Asfalt, Bitüm ve Yol Kimyasalları Entegre Üretim Tesisi, 15 bin metrekarelik alanda kuruldu. İki ayrı üretim ünitesi bulunan tesis, saatte toplam 400 ton asfalt üretme kapasitesine sahip. Arnavutköy’ün ihtiyacının yanı sıra çevre ilçelere de asfalt sağlayabilecek şekilde tasarlanan tesiste, asfaltın yanında yol yapımı ve yalıtımda kullanılan çeşitli malzemelerin de üretilmesi planlandı. Bu kapsamda 85 araç da belediyeye kazandırıldı.

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İSTANBUL’UN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Kendi üretim tesisini kuran belediye, asfalt ihtiyacını karşılamanın yanında dışarıya satış yapmaya da başladı. Fabrikanın yıllık kapasitesinin, İstanbul’un asfalt ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte olduğunu belirten belediye yetkilileri, İBB’nin asfalt alım ihalelerine de katıldıkları bilgisini verdi. Böylelikle İBB’den asfalt bekleyen ilçe, artık büyükşehir belediyesine satış yapabilecek noktaya geldi. ARFALT, bölgedeki diğer ilçelere ve farklı ölçeklerdeki projelere gerçekleştirdiği asfalt satışlarıyla üretim kapasitesini yalnızca Arnavutköy için değil, bölgenin ihtiyaçları için de kullanıyor.

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