Trump'ın "Şahin" kabinesi

5 Kasım'da yapılan Başkanlık Seçimlerini kazanarak 47'nci ABD Başkanı olan Cumhuriyetçi Donald Trump’ın kabinesi hızla şekillenmeye başladı. Trump’ın, kritik mevkilere kendisine sadık “şahin” isimler getirdiği görülüyor. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi ve eski bir asker olan Michael Waltz'u atadığı belirtilirken, Dışişleri Bakanlığı’na da Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio’yu atama ihtimalinin kuvvetlendiği belirtildi. Söz konusu isimler göz önüne alındığında Trump kabinesinin ajandasının Çin’le mücadele, Ukrayna’da savaşı bitirme, İsrail'e destek ve düzensiz göçle mücadele konularına göre şekilleneceği öngörülüyor.





YEŞİL BERELİ WALTZ

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre Trump, daha önce Afganistan'da görev yapmış "yeşil bereli" eski asker, Florida vekili Michael Waltz'u yeni kabinesinde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevlendirecek. Waltz'un atanması için Kongre onayı ihtiyaç duyulmuyor. Waltz, göreve atanmasıyla yeni kabinede görev verilecek ikinci Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi olacak. Bu da Trump’ın kendisine sadık isimlerle çalışma eğilimini gün yüzüne çıkarıyor.





HEDEFİ ÇİN'i BASKILAMA

Son 3 dönemdir Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi’ne giren ve burada özellikle Çin konusundaki "şahin" açıklamalarıyla bilinen Waltz'un başta Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz olmak üzere birçok dış politika konusunda başat isimlerden biri olacak. Waltz, Temsilciler Meclisi'nde Silahlı Hizmetler, İstihbarat ve Dışişleri Komitesi’nin bir üyesi. Terör örgütü YPG/PKK için “Ortadoğu’da İsrail’den sonraki en iyi müttefiklerimiz” diyen Waltz'un, ABD’nin Suriye’den çekilmesine karşı olduğu biliniyor.





Marco Rubio

DIŞİŞLERİ İÇİN RUBIO İDDİASI

New York Times’ın Trump’a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump’ın kabinesindeki Florida Senatörü Rubio, Dışişleri Bakanlığı için en güçlü aday. Özellikle İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2010 yılından bu yana Senato'da görev alan bir isim. Rubio'nun bakan olması durumunda Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki iplerin gerilebileceği öngörülüyor. 2020 yılında Çin’in yaptırım listesine giren Rubio, bakan olması halinde Çin tarafından yaptırım uygulanan ilk ABD Bakanı olacak.





VENEZUELA’DA DARBECİLERİ DESTEKLEDİ

Trump gibi Ukrayna Savaşı’nın çıkmaza girdiğini beyan eden Rubio, artık bir sonuç elde edilmesi gerektiğini savunmuştu. 2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adaylığını koyan Rubio, ön seçimlerde başarısız olmuş ve o süreçten Trump başkan olarak çıkmıştı. Uzun süredir Florida senatörlüğü yapan Rubio, Hamas'a yönelik hakaretleriyle de biliniyor. Senatör, kendisine Gazze'deki sivil ölümleri ve savaşın sona ermesi için ne yapılabileceği sorulduğunda "Hamas'ı yok etmek istiyorum, yapmak istediğim bu, onlar vahşi hayvanlar" ifadelerini kullanmıştı. Rubio, 2019 yılında Venezuela’daki başarısız darbe girişiminde de cuntayı desteklemişti. Twitter’dan Libya’da darbe öncesi dönemin lideri Muammer Kaddafi’nin başkanken ve devrildikten sonraki iki halini paylaşan Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ölümle tehdit etmişti.





Elise Stefanik

SİYONİST BM ELÇİSİ

ABD'nin BM Daimi Büyükelçisi olarak Elise Stefanik'i seçen Trump, İsrail’i destekleyen bir dış politika izleyeceğinin de sinyalini verdi. İsrail yanlısı olan Stefanik, BM'yi "antisemitik çürümüş bir kurum" olarak görüyor ve ABD'nin İsrail'e kayıtsız şartsız silah göndermesini savunuyor. 40 yaşındaki Stefanik, Trump'ın en sadık destekçilerinden biri olarak tanınıyor. Yakın zamanda, İsrail soykırıma karşı ABD’de ayaklanan üniversite öğrencilerinin okuldan atılması gerektiğini söyleyen Stefanik, ABD'deki üniversite intifadaları sırasında rektörlerini sorgular nitelikteki yaklaşımıyla tepki çekmişti.





Stephen Miller

GÖÇMEN KARŞITI MILLER GÖREVE

CNN'in iki kaynağa atıfta bulunarak yaptığı habere göre, Trump'ın göçmenlik politikasının mimarlarından, sertlik yanlısı Stephen Miller'ın, Beyaz Saray'a politikadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak dönmesi bekleniyor. Miller'ın Beyaz Saray'da politikadan sorumlu Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapacağı ve yasadışı göçmenlerle ilgili politika yapım süreçlerinde yer alacağı kaydedildi. Yahudi kökenli Miller, 2018’de Çinli öğrencilere vize vermeyi sonlandıran bir çalışma da yürütüyordu.





Tom Homan

SINIR ÇARI HOMAN

ABD tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonunu başlatma sözü vermesinin ardından Trump'ın bu planı hayata geçirmek için adım atacak Sınır güvenliği konusunda tam yetki vereceği Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) eski yönetici vekili Thomas Homan'ın, sınır güvenliği ve sınır dışı etme işlemlerinden sorumlu olacağı ifade ediliyor. Truth Social'da paylaşım yapan Trump, "ICE'in eski müdürü ve sınır kontrolünde sadık bir isim olan Tom Homan'ın, ülkemizin sınırlarından (Sınır Çarı) sorumlu olmak üzere Trump yönetimine katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Homan’ın görev süresinde, gözaltına alınan göçmen sayısı bir önceki yıla kıyasla neredeyse yüzde 40 artmıştı. Öte yandan Kristi Noem'in ise İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterileceği tahmin ediliyor.Ayrıca Trump, Beyaz Saray Saray Özel Kalem Müdürlüğüne Susie Wiles'ı, ABD Çevre Koruma Ajansının başına da eski Kongre üyesi Lee Zeldin'i getireceğini duyurdu.





ABD’ye karşı birlik olalım

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya ve Çin'in ABD’nin izlediği çevreleme politikasına karşı koyması gerektiğini söyledi. Şoygu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, "En önemli görevin, ABD ve uyduları tarafından Rusya ve Çin'e yönelik uygulanan 'çifte çevreleme' politikasına karşı koymak olduğunu düşünüyorum" dedi.





Musk isimleri belirliyor

ABD medyasında yer alan haberlere göre, teknoloji milyarderi Elon Musk, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından oluşacak kabinede isimlerin belirlenmesinde aktif rol oynuyor. CNN, yeni Başkan’a 119 milyon dolar bağış yapan Musk’ın, Trump'ın Florida'daki evini her gün ziyaret ettiğini yazdı. Trump’ın görüşmeleri esnasında yanında yer alan Musk, sahibi olduğu X üzerinden, Florida Senatörü Rick Scott'ın Senato'ya liderlik etmesi için destek mesajları yayınladı.





Müslümanlar Stein’a oy verdi

ABD’de Başkanlık Seçimleri geride kalırken, ülkedeki Müslüman kesim, sandıkta Yeşiller Partisi adayı Jill Stein’dan yana oy kullandı. Anti-Siyonist kimliği ile ön plana çıkan Stein, Müslümanların oylarının yüzde 53’ünü aldı. Cumhuriyetçilerin Adayı ve yeni Başkan Donald Trump Müslüman oylarının yüzde 21’ini alırken, Demokratlardan Kamala Harris, 20’lik kesimin desteğini gördü.





İsrail'e Evanjelik büyükelçi

Donald Trump, eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi İsrail'e büyükelçi olarak görevlendireceğini duyurdu. Trump, "Mike, İsrail'i çok seviyor, İsrail halkı da aynı şekilde onu çok seviyor" ifadesini kullandı. 1955 doğumlu Huckabee, Batı Şeria’da gasbedilen Filistin topraklarını ziyaret eden Cumhuriyetçi Evanjelik politikacılardan biri olarak ön plana çıkıyor. Huckabee'nin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşim yerlerine destek verdiği biliniyor.







