Trump hızlı başlamak istiyor

Trump, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanın hükümette görev alacak adayları seçmesinin ardından Senatoda atamanın gerçekleşmesi için yapılması gereken oylamanın 2 yıla kadar uzayabildiğini kaydetti. Senato tatile girdiğinde başkanın, senato onayı olmadan yapabildiği ara dönem atamasına işaret eden Trump, hızlıca atama yapılabilmesi için Senatoda liderlik hedefi olan Cumhuriyetçi Senatörlerin, yapacağı ara dönem atamalarını "kabul etmesi gerektiğini" ifade etti. Yapılan ara dönem atamaları, senatonun onaylamaması halinde geçersiz kılınabiliyor. Diğer yandan Trump, yönetim kadrosunu oluşturmaya başladı. İlk önemli atama, seçim kampanyasının kilit isimlerinden biri olan Susan Summerall Wiles'ın Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak duyurulması oldu. New York Post'a konuşan Cumhuriyetçi Temsilci Elise Stefan, Trump’ın kendisini Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak atayacağını doğruladı. Trump, Tom Homan'ın yeni yönetiminde ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu olacağını söyledi.