Trump hızlı başlamak istiyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, "hızlıca atama yapılabilmesi için" Cumhuriyetçi Senatörlere, Senato'nun onayına ihtiyaç duymadan yapabildiği ara dönem atamalarını onaylamaları çağrısı yaptı.
Trump, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanın hükümette görev alacak adayları seçmesinin ardından Senatoda atamanın gerçekleşmesi için yapılması gereken oylamanın 2 yıla kadar uzayabildiğini kaydetti. Senato tatile girdiğinde başkanın, senato onayı olmadan yapabildiği ara dönem atamasına işaret eden Trump, hızlıca atama yapılabilmesi için Senatoda liderlik hedefi olan Cumhuriyetçi Senatörlerin, yapacağı ara dönem atamalarını "kabul etmesi gerektiğini" ifade etti. Yapılan ara dönem atamaları, senatonun onaylamaması halinde geçersiz kılınabiliyor. Diğer yandan Trump, yönetim kadrosunu oluşturmaya başladı. İlk önemli atama, seçim kampanyasının kilit isimlerinden biri olan Susan Summerall Wiles'ın Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak duyurulması oldu. New York Post'a konuşan Cumhuriyetçi Temsilci Elise Stefan, Trump’ın kendisini Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak atayacağını doğruladı. Trump, Tom Homan'ın yeni yönetiminde ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu olacağını söyledi.
Trump Jr: Ukrayna için son 38 gün
ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Aday Donald Trump‘ın oğlu Donald Trump Jr., dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İkinci başkanlık dönemine hazırlanan Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda izleyeceği politikalar henüz tartışılırken Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Instagram hesabında Ukrayna ve Zelenski hakkında bir video paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye bir mesaj gönderen Donald Trump Jr., "Harçlığını kaybetmene 38 gün kaldı" dedi. Trump'ın oğlu'nun işaret ettiği tarih olan 17 Aralık'ta, her Eyalet Seçiciler Kurulu'nun oyları Washington'a göndermesiyle Trump'ın başkanlığı kesinlik kazanacak. Trump ve Zelenski, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından telefonda görüşmüş, Zelenski Trump'ı tebrik etmişti.