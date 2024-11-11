Kremlin iddiaları yalanladı: Putin ile Trump hiç görüşmedi

The Washington Post'un

"ABD Başkanı seçilen Trump'ın, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı"

haberini yalanlayan Peskov,

"Böyle bir görüşme olmadı. Bu bilgi gerçeğe dayalı değil, kurgu. Bu, yalan bir bilgidir"