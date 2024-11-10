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Rusya lideri Putin'le telefonda görüşen Trump Ukrayna konusunda uyardı: Gerilimi düşürün

Rusya lideri Putin'le telefonda görüşen Trump Ukrayna konusunda uyardı: Gerilimi düşürün

23:2410/11/2024, Pazar
G: 11/11/2024, Pazartesi
AA
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Donald Trump - Vladimir Putin
Donald Trump - Vladimir Putin

ABD merkezli yayın organı Washington Post'un haberine göre ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Trump, Putin'den Ukrayna'daki durumu tırmandırmamasını ve gerilimi düşürmesini istedi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi.

The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.

Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti.


#ABD
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#Donald Trump
#Vladimir Putin

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