Trump fişlerini çekti: Sansasyonel 2 isme kabinede yer yok

ABD'nin 47. Başkanı olarak yeniden seçilen Donald Trump, kabine ve yönetim ekibini kurma çalışmaları kapsamında önemli bir karar aldı.

Trump, bu kararı kendi sosyal medya hesabı Truth Social 'dan bir mesaj paylaştı.

Pompeo ve Haley'e davet yok

Trump, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’i yeni ekibine davet etmeyeceğini açıkladı.

Trump, daha önce Haley ve Pompeo'yla birlikte çalışmaktan keyif aldığını ifade etti.

Trump, Haley ve Pompeo'ya daha önce sağladıkları hizmetten ötürü teşekkürlerini iletti.

Nikki Haley, İsrail ordusuna ait bir bombayı "Bitirin onları" yazarak imzalamıştı.

İsrail bombasını imzalamıştı

Ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, yarıştan çekildikten sonra Trump'a desteğini açıklamıştı.

Haley, 2017-2018 yılları arasında ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürütmüştü.

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Refah'ta sivilleri hedef alan İsrail ordusuna ait bir bombayı "Bitirin onları" yazarak imzalamıştı.





Mike Pompeo

Skandal Türkiye sözleri

Mike Pompeo ise Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017-2018 yılları arasında Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörlüğünü yürütmüş, 2018-2021 yılları arasında ise Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

'Saldırganlık' suçlaması

Eski Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısı yapmıştı.

Pompeo, geçmişte yaptığı bir açıklamada ise Türkiye'nin Karabağ ve Doğu Akdeniz'de stratejik üstünlük sağladığı gelişmelere işaret ederek, "Türkiye oldukça saldırgan tavır sergiliyor" demişti.

'Artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı'

Türkiye'nin bu tutumunun, halkının çıkarına olmadığı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikna edilmesi gerektiğini söyleyen Amerikalı Bakan, bunun için Avrupa ve ABD'nin Ankara'ya karşı birlikte tavır alması gerektiğini de sözlerine eklemişti.





Türkiye'nin askeri gücünü de hedef alan eski ABD'li bakan, "Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı" ifadelerini kullanmıştı.











