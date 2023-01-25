Pompeo yeni çıkan kitabında Türkiye'nin ABD'ye çektiği resti anlattı: Kalın ve Fidan bağırarak odadan ayrıldı

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
Kitabında ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a destekte bulunmaya başladığı süreci anlatan Pompeo, Türkiye ile ilgili ilk meselenin 2017'de Rakka'nın alınması için yapılan müzakereler olduğunu söyledi.
Pompeo, ellerinde iki seçenek olduğunu; birincisinin YPG/SDG ile çalışmak olduğunu, ikincisinin ise Türkiye ile çalışmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Pompeo, 2019 yılında dönemin ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Türkiye'ye yaptığı ziyaretin gergin geçtiğini anlattı. Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin ardından ortalığın karıştığını söyleyen Pompeo o dönem yaşananları ise şöyle anlattı:
Yunanistan ile ilişkilerin derinleşmesinden gururla söz eden Pompeo, ABD-Yunanistan ilişkileriyle ilgili olarak ise şunları söyledi:
Pompeo, 2020 yılında İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaretten ise şöyle bahsetti:
Pompeo bu ziyaret sırasında Türk yetkililerin kendisiyle İstanbul'da görüşmesini istemiş ancak Türk yetkililer Ankara'ya gelmesini söylemişti.