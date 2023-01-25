Pompeo yeni çıkan kitabında Türkiye'nin ABD'ye çektiği resti anlattı: Kalın ve Fidan bağırarak odadan ayrıldı

Daha sonra muhatabıma kapıyı kıracağımızı söyledim. Pence'in, 2017'de Türkiye'ye CIA Başkanı iken yaptığım ilk ziyaretimde izlemek zorunda kaldığım ve 2016 darbesini anlatan aynı üç saatlik videoya maruz kalmasından endişelendim. 2016 darbe videosu o kadar uzun ve o kadar iğrençti ki bunun bir akıl sağlığı sorunu olduğunu düşündüm!