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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiyenin artan askeri gücünden endişeliyiz
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye’nin artan askeri gücünden endişeliyiz

Türkiye’ye ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin askeri kabiliyetinin arttığını belirterek bundan endişe duyduklarını söyledi. Pompeo ayrıca, ABD ve AB’nin Erdoğan’a karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ziyareti öncesi Fransız gazetesi Le Figaro’ya açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geldi
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geldi

Türkiye’nin Libya ile Doğu Akdeniz’deki politikalarına ve Karabağ’da Azerbaycan’ı desteklemesine ilişkin konuşan Pompeo, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye’nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık” dedi.

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"Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmeliyiz"

Pompeo, ABD ve AB’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, "Avrupa ve ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalı" şeklinde konuştu.

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Türkiye'nin askeri kabiliyeti endişe verici

Türkiye'nin askeri gücüne de değinen ABD'li bakan, "Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

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