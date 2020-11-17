ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye’nin artan askeri gücünden endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ziyareti öncesi Fransız gazetesi Le Figaro’ya açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geldi

Türkiye’nin Libya ile Doğu Akdeniz’deki politikalarına ve Karabağ’da Azerbaycan’ı desteklemesine ilişkin konuşan Pompeo, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye’nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık” dedi.

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"Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmeliyiz"

Pompeo, ABD ve AB’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, "Avrupa ve ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalı" şeklinde konuştu.

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Türkiye'nin askeri kabiliyeti endişe verici

Türkiye'nin askeri gücüne de değinen ABD'li bakan, "Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:52 Kanada'nın yaptırımı sonrası seri üretime geçmişti: Hedefleme sistemi CATS gösterdi, MAM-L on ikiden vurdu Bayraktar TB2 SİHA, Aselsan'ın geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. CATS'in yaptığı lazer işaretleme ile Roketsan'ın ürettiği MAM-L hedefi başarıyla vurdu.



Kanada'nın yaptırım kararı sonrası CATS sistemleri seri üretime geçmişti. BiP'te paylaş

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