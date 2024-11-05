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Rusya duyurdu: Türkiye'nin 'Karadeniz'de seyrüsefer' talebi incelemede

Rusya duyurdu: Türkiye'nin 'Karadeniz'de seyrüsefer' talebi incelemede

18:155/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
AA
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Uzaydan Karadeniz (Foto: Arşiv)
Uzaydan Karadeniz (Foto: Arşiv)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer serbestisine ilişkin teklifini incelediklerini açıkladı. "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de benzer fikirleri söylüyor." diyen Lavrov, "Rusya'nın çıkarlarını dikkate alma isteğini gösteren yeni bir şey bulmadık." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ria haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında olası barış müzakereleri ve yeni tahıl anlaşmasına ilişkin önerileri ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Karadeniz'de gemi taşımacılığına ilişkin girişimine yönelik soruyu cevapladı.

"Türkiye barış için birçok kez platform sağladı"

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna krizinin çözümüne çok büyük önem verdiğine dikkati çeken Lavrov,
Türk yönetiminin Kiev temsilcileriyle müzakereler için birçok defa platform sağladığını ifade etti.

Bu platform dahilindeki temaslar çerçevesinde 2022 baharında bir anlaşma taslağı üzerinde Rus ve Ukraynalı temsilcilerin mutabakata vardığını ve bu taslağın paraflandığını anımsatan Lavrov, Temmuz 2022'de de İstanbul'da Ukrayna gıda ihracatına ilişkin Karadeniz Girişimi ve gıda ürünlerinin ihracatının normalleşmesine ilişkin Rusya-BM Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını belirtti.

"Anlaşmaları Ukrayna uygulamadı"

Lavrov,
"Tüm bu anlaşmalar daha sonra Kiev tarafından reddedildi veya uygulanmadı. Ukraynalılar, başlangıçtaki barış anlaşması taslağını basitçe terk etti. İnsani koridor kapsamında Rus gemilerine ve kıyı altyapısına yönelik saldırı ve provokasyonlar gerçekleştirmek için Karadeniz Girişimi'ni kullandılar."
ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 'Karadeniz'de seyrüsefer' talebi incelemede

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Rusya'ya Karadeniz'de seyrüsefer ile ilgili teklif aldığını söylediğini hatırlatan Lavrov,
"BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de benzer fikirleri söylüyor. Şu anda yetkili makamlar tarafından inceleniyor. Ancak şu ana kadar Rusya'nın çıkarlarını dikkate alma isteğini gösteren yeni bir şey bulmadık."
diye konuştu.

Seyrüsefer neden önemli?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrasında Karadeniz'e kıyısı olan her iki ülke de seyrüsefer (deniz trafiği, gidişgeliş) yasakları getirmişti. Kendi sınırlarını korumak maksadıyla alınan bu kararlar sonrası, diğer ülkeler ticaret yapma konusunda zorluklarla karşılaşmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz yıl temmuz ayında aldığı kararlar, Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin "askeri kargo taşıyıcısı" olarak kabul edilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna: Rusya'nın 6 limanı seyrüsefer için 'askeri tehdit' oluşturuyor

Ukrayna, Karadeniz'deki 6 Rus limanı sularının seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturduğunu açıklamıştı.

Bu limanlar, "Anapa, Novorossiysk, Gelencik, Tuapse, Soçi, Taman" olarak ilan edilmişti.



#Rusya
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