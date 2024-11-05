Rusya duyurdu: Türkiye'nin 'Karadeniz'de seyrüsefer' talebi incelemede

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer serbestisine ilişkin teklifini incelediklerini açıkladı. "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de benzer fikirleri söylüyor." diyen Lavrov, "Rusya'nın çıkarlarını dikkate alma isteğini gösteren yeni bir şey bulmadık." diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ria haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında olası barış müzakereleri ve yeni tahıl anlaşmasına ilişkin önerileri ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Karadeniz'de gemi taşımacılığına ilişkin girişimine yönelik soruyu cevapladı.
"Türkiye barış için birçok kez platform sağladı"
Bu platform dahilindeki temaslar çerçevesinde 2022 baharında bir anlaşma taslağı üzerinde Rus ve Ukraynalı temsilcilerin mutabakata vardığını ve bu taslağın paraflandığını anımsatan Lavrov, Temmuz 2022'de de İstanbul'da Ukrayna gıda ihracatına ilişkin Karadeniz Girişimi ve gıda ürünlerinin ihracatının normalleşmesine ilişkin Rusya-BM Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını belirtti.
"Anlaşmaları Ukrayna uygulamadı"
Türkiye'nin 'Karadeniz'de seyrüsefer' talebi incelemede
Seyrüsefer neden önemli?
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrasında Karadeniz'e kıyısı olan her iki ülke de seyrüsefer (deniz trafiği, gidişgeliş) yasakları getirmişti. Kendi sınırlarını korumak maksadıyla alınan bu kararlar sonrası, diğer ülkeler ticaret yapma konusunda zorluklarla karşılaşmıştı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz yıl temmuz ayında aldığı kararlar, Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin "askeri kargo taşıyıcısı" olarak kabul edilebileceği uyarısında bulunmuştu.
Ukrayna: Rusya'nın 6 limanı seyrüsefer için 'askeri tehdit' oluşturuyor
Ukrayna, Karadeniz'deki 6 Rus limanı sularının seyrüsefer için "askeri tehdit" oluşturduğunu açıklamıştı.
Bu limanlar, "Anapa, Novorossiysk, Gelencik, Tuapse, Soçi, Taman" olarak ilan edilmişti.