Rusya ile gündem Gazze ve Karadeniz

Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle maruz kaldığı ambargolardan ticareti olumsuz etkilenen Rusya ticari gemilerinin güvenli bir şekilde uluslararası sularda görevini yapması için temasları sürüyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya, Türkiye ve Ukrayna'ya Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla öneriler içeren mektuplar göndermişti.

Gazze için de muhatapları ile temasları sürdüren Fidan, dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ana gündem maddesi Gazze’deki son durum olan görüşmede Gazze’deki tansiyonun düşmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Fidan, pazar günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de Gazze’deki son durum, ikili ve bölgesel ilişkiler üzerine bir telefon görüşmesi yapmıştı.