Putin talimat verdi: Rusya nükleer silah tatbikat başlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde nükleer silahın kullanımına yönelik yeniden tatbikat başlattıklarını duyurdu.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rus askeri yetkililerle toplantı yapan Putin, Rusya'da nükleer silahın kullanımına dair tekrar tatbikat başlattıklarını bildirerek "Bugün tekrar stratejik caydırıcı güçlerinin tatbikatını yapıyoruz. Yetkililerin, balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasıyla nükleer silahın kullanımına dair eylemleri denetlenecek." dedi.
Putin, nükleer silahın, devlet güvenliğinin sağlanmasında kullanılmasının "istisnai" önlem olduğunu belirterek şunları kaydetti:
Rusya'nın ve vatandaşlarının korunmasının önemine dikkati çeken Putin, "Yeniden silahlanma yarışına girmek istemiyoruz ancak nükleer gücümüzü gerekli seviyede tutacağız" diye konuştu.
Rusya, mayıs sonunda Güney Askeri Bölgesi'nde nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlatmıştı. Üç aşamadan oluşan tatbikat, yaklaşık 3 ay sürmüştü.