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Putin talimat verdi: Rusya nükleer silah tatbikat başlattı

Putin talimat verdi: Rusya nükleer silah tatbikat başlattı

17:4429/10/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde nükleer silahın kullanımına yönelik yeniden tatbikat başlattıklarını duyurdu.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rus askeri yetkililerle toplantı yapan Putin, Rusya'da nükleer silahın kullanımına dair tekrar tatbikat başlattıklarını bildirerek "Bugün tekrar stratejik caydırıcı güçlerinin tatbikatını yapıyoruz. Yetkililerin, balistik ve seyir füzelerinin fırlatılmasıyla nükleer silahın kullanımına dair eylemleri denetlenecek." dedi.


Putin, nükleer silahın, devlet güvenliğinin sağlanmasında kullanılmasının "istisnai" önlem olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bununla birlikte nükleer üçleme, ülkemizin egemenliği ve güvenliğinin garantisi olmaya devam ediyor, stratejik caydırıcılık alanındaki sorunların çözümüne, küresel istikrarın nesnel faktörleri nükleer eşitlik ve güçler arasındaki dengenin korunmasına katkıda bulunuyor. Artan jeopolitik gerilimler, yeni dış tehdit ve riskler dikkate alındığında, her zaman kullanıma hazır modern stratejik güçlere sahip olmak önemli"

Nükleer güçleri yenilemeye devam edeceklerini kaydeden Putin, bunun için gerekli kaynaklara sahip olduklarını söyleyerek
"Rus ordusunun modern silahlarla donatılma oranı bu yıl yüzde 94'e ulaştı"
ifadesini kullandı.

Rusya'nın ve vatandaşlarının korunmasının önemine dikkati çeken Putin, "Yeniden silahlanma yarışına girmek istemiyoruz ancak nükleer gücümüzü gerekli seviyede tutacağız" diye konuştu.


Rusya, mayıs sonunda Güney Askeri Bölgesi'nde nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat başlatmıştı. Üç aşamadan oluşan tatbikat, yaklaşık 3 ay sürmüştü.




#Rusya
#nükleer silah
#Putin
#tatbikat

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