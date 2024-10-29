Putin talimat verdi: Rusya nükleer silah tatbikat başlattı

"Bununla birlikte nükleer üçleme, ülkemizin egemenliği ve güvenliğinin garantisi olmaya devam ediyor, stratejik caydırıcılık alanındaki sorunların çözümüne, küresel istikrarın nesnel faktörleri nükleer eşitlik ve güçler arasındaki dengenin korunmasına katkıda bulunuyor. Artan jeopolitik gerilimler, yeni dış tehdit ve riskler dikkate alındığında, her zaman kullanıma hazır modern stratejik güçlere sahip olmak önemli"