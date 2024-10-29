Rusya'da tepki çeken karar: Okullarda başörtüsü yasaklandı

Rusya'daki bazı okullarda başörtüsü yasaklandı
Rusya Vladimir Oblastı'ndaki okullarda, ilk ve ortaöğretimdeki öğrenciler için kıyafet yönetmeliğinde düzenlemeye gitti. Yeni yayınlanan genelgeyle eklenen maddelere göre, örgün eğitimde yer alan öğrencilerin yüz ve başlarını örtmesi yasaklanırken verilen karar büyük tepki çekti.
Rusya, Vladimir Oblastı'ndaki okullar, ilk ve ortaöğretimdeki öğrenciler için kıyafet yönetmeliğinde düzenlemeye gitti. Öğrencilerin dini eğilimini gösteren kıyafetlerin yasaklandığı vurgulanırken bunun Rusya Anayasası'na da uyduğu bildirildi. Yeni genelgeye göre, örgün eğitimde yer alan öğrencilerin yüz ile başlarını örtmesi ve dini kıyafetler giymesi artık yasak.
Bölgesel Eğitim ve Gençlik Politikası Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi alan öğrencilerin kıyafetleri için
hakkındaki kurallarına yeni bir madde eklendiğini söyledi.
Değişiklik,
“öğrencinin dini inancını gösteren giyim ve unsurların”
eğitim kurumlarında bulunmasını yasaklıyor.
"Rusya Anayasası" vurgusu
Yeni kuralların Rusya Anayasası'na uyduğu belirtilirken son düzenlemeyle özellikle Müslümanların hedef alınmadığı da savunuldu.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, genelgeyi duyuran yetkililer, düzenlemenin bir hafta içinde yürürlüğe gireceğini vurgulayarak,
"Okul kıyafeti ve öğrencilerin görünümüne dair bu kurallar, devletin ve eğitim kurumlarının seküler doğasını ve dini açıdan tarafsızlığını sürdürmek amacıyla var."
açıklamasında bulundu.
Dini kıyafetlere art arda yasaklar
Rusya'nın farklı bölgeleri de kısa zaman önce güvenliği gerekçe göstererek benzer adımlar attı.
Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu Karaçay-Çerkesya ve Dağıstan'da geçtiğimiz yaz bazı yasaklar getirilmişti. Verilen son karar büyük tepki çekerken Rus devletine bağlı medya kuruluşu RT, son dönemde bölgedeki Hıristiyan ve Yahudilerin hedef alındığı terör saldırılarının ardından bu adımların atıldığını bildirdi.