Rusya'da tepki çeken karar: Okullarda başörtüsü yasaklandı

Rusya, Vladimir Oblastı'ndaki okullar, ilk ve ortaöğretimdeki öğrenciler için kıyafet yönetmeliğinde düzenlemeye gitti. Öğrencilerin dini eğilimini gösteren kıyafetlerin yasaklandığı vurgulanırken bunun Rusya Anayasası'na da uyduğu bildirildi. Yeni genelgeye göre, örgün eğitimde yer alan öğrencilerin yüz ile başlarını örtmesi ve dini kıyafetler giymesi artık yasak.