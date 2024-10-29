Rusya'dan ilk tepki geldi: Kukla cumhurbaşkanı tutuklanmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün akşam Moskova'da yaptığı basın açıklamasında, 2008 yılından beri Gürcistan ile diplomatik ilişkisi olmayan Rusya'nın Gürcistan'dan gelecek muhtemel teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu mesajını verdi. Bakan Lavrov,

“Rusya tarafı, Gürcistan hükümet temsilcileriyle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik muhtemel teklifleri değerlendirmeye hazırdır. Biz hiçbir zaman temaslardan kaçınmadık. Şu anda diplomatik ilişkilerimiz yok, çünkü Gürcistan'ın eski yönetimi diplomatik ilişkileri durdurdu, ancak bizim ve Gürcü tarafının birbirimizin topraklarında çıkarların korunması amacıyla İsviçre Büyükelçiliğinde temsilcilikleri var”