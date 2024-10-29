Rusya: Donetsk'te 3 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 783 İHA, 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 902 tank ve zırhlı araç, bin 481 çok namlulu roketatar, 16 bin 927 obüs ve havan topu ile 27 bin 720 özel askeri araç imha edildi."