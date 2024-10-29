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Rusya: Donetsk'te 3 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya: Donetsk'te 3 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

12:5529/10/2024, Salı
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Tsukurino yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Tsukurino yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Katerinovka, Gornyak ve Dobrovolye yerleşim birimlerini kontrolüne aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada,
"Güney, Merkez ve Kuzey askeri grupları birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Katerinovka, Gornyak ve Dobrovolye yerleşim birimlerini kurtardı."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 139 bölgede Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına bağlı insansız hava araçları (İHA) kontrol merkezine, askeri havaalanı altyapısına, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 783 İHA, 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 902 tank ve zırhlı araç, bin 481 çok namlulu roketatar, 16 bin 927 obüs ve havan topu ile 27 bin 720 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Tsukurino yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirmişti.

Rus saldırıları Ukrayna’da can almaya devam ediyor: 9 ölü 23 yaralı

Ukrayna, son 24 saatte Rus ordusunun farklı bölgelere düzenlediği yoğun saldırılarla sarsıldı. Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi. Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, Rusya'nın Donetsk'e gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Herson İl Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin ise, Herson'daki bir pazar yerine yapılan saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını aktardı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Rus ordusuna karşı büyük bir direniş sergileyen Ukrayna ordusunun 9 tank, 44 zırhlı araç, 33 top, 1 hava savunma sistemi, 98 insansız hava aracı ve 3 seyir füzesini imha ettiğini, ayrıca 1370 Rus askerini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Son 24 saatte, Rusya ve Ukrayna güçleri arasında 189 çatışma yaşandı, en yoğun çarpışmalar Pokrovsk ve Kurakhovsk cephelerinde meydana geldi. Savaşın yıkıcı etkisi Ukrayna topraklarında devam ederken, çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.

#Rusya
#Ukrayna
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