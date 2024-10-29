Rusya: Donetsk'te 3 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Katerinovka, Gornyak ve Dobrovolye yerleşim birimlerini kontrolüne aldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son 24 saatte 139 bölgede Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına bağlı insansız hava araçları (İHA) kontrol merkezine, askeri havaalanı altyapısına, Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarılarak şunlar kaydedildi:
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Tsukurino yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirmişti.