Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rusya: Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

14:1322/10/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Novosadovoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.


Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novosadovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.


Son 24 saatte 142 bölgede Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların uçak, insansız hava aracı (İHA), topçu ve füze birlikleriyle vurulduğu aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 77 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.


Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 34 bin 95 İHA, 583 hava savunma füze sistemi, 18 bin 753 tank ve zırhlı araç, 1478 çok namlulu roketatar, 16 bin 530 obüs ve havan topu ile 27 bin 468 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.




#Rusya
#savaş
#Ukrayna

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa güncel elektrik kesintisi sorgulama UEDAŞ planlı kesintiler listesi