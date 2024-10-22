Türkiye ile daha da güçlenecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi BRICS Liderler Zirvesi'ne katılıyor

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın 2006’da oluşturduğu BRICS, ekonomik iş birliğine odaklanarak küresel ekonomik düzene alternatif yaratmayı amaçlıyor. Grup, yerel para birimlerinin ticarette kullanımını teşvik ediyor ve bu yıl 16. kez liderleri bir araya getiriyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın 2006’da oluşturduğu BRICS, ekonomik iş birliğine odaklanarak küresel ekonomik düzene alternatif yaratmayı amaçlıyor. Grup, yerel para birimlerinin ticarette kullanımını teşvik ediyor ve bu yıl 16. kez liderleri bir araya getiriyor.

Türkiye'nin de artan ilgisiyle dikkat çeken BRICS, 2010 yılında genişlemeye başladı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın öncülüğünde kurulan grup, zaman içinde Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin katılımıyla büyüdü.

BRICS'in toplam 10 üyesi, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini temsil eden 3,5 milyar insana ev sahipliği yapıyor. Ayrıca küresel ekonominin yüzde 25’ine ve dünya ham petrol üretiminin yüzde 44’üne katkı sağlıyor. Bu yapısıyla BRICS, Batı'nın oluşturduğu G7’ye jeopolitik bir alternatif olarak görülüyor ve gelişmekte olan ülkeleri çok kutuplu bir dünyada temsil ediyor.