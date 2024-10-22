Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye ile daha da güçlenecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi BRICS Liderler Zirvesi'ne katılıyor

Türkiye ile daha da güçlenecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi BRICS Liderler Zirvesi'ne katılıyor

Lokman Özdemir
11:2522/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
BRICS
BRICS

BRICS grubunun, dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40'ını ve küresel GSYİH'nın yaklaşık dörtte birini temsil eden ülkeleri bir araya getiren yapısı, Türkiye'nin katılımıyla daha da genişlemeye hazırlanıyor. Bugün başlayan 16'ncı BRICS Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Zirve kapsamında Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dünyanın dikkatle takip ettiği 16'ncı
BRICS Zirvesi
, bugün Rusya Federasyonu’na bağlı
Tataristan
’ın başkenti
Kazan
’da başlıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında, şehirdeki kamu binaları ve okullar zirve süresince kapalı olacak; özel sektörden de minimum düzeyde çalışma talep edildi.

  • Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın 2006’da oluşturduğu BRICS, ekonomik iş birliğine odaklanarak küresel ekonomik düzene alternatif yaratmayı amaçlıyor. Grup, yerel para birimlerinin ticarette kullanımını teşvik ediyor ve bu yıl 16. kez liderleri bir araya getiriyor.




Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak


22-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan zirveye,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da katılacak. Gündemdeki önemli konular arasında birliğin genişlemesi, finansal iş birliği, teknoloji ve gıda ticareti yer alıyor.


Türkiye'nin de artan ilgisiyle dikkat çeken BRICS, 2010 yılında genişlemeye başladı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın öncülüğünde kurulan grup, zaman içinde Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin katılımıyla büyüdü.


G7'nin rakibi


BRICS'in toplam 10 üyesi, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini temsil eden 3,5 milyar insana ev sahipliği yapıyor. Ayrıca küresel ekonominin yüzde 25’ine ve dünya ham petrol üretiminin yüzde 44’üne katkı sağlıyor. Bu yapısıyla BRICS, Batı'nın oluşturduğu G7’ye jeopolitik bir alternatif olarak görülüyor ve gelişmekte olan ülkeleri çok kutuplu bir dünyada temsil ediyor.


Erdoğan ve Putin görüşecek


Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
'in görüşmesi bekleniyor.





#BRICS
#Rusya
#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
312 Nerenin Alan Kodudur? 0312 Telefon Kodu Hangi Şehrin?