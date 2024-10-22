AK Parti’nin yol haritası belirleniyor: Erdoğan il başkanlarıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yoğun bir programla gündemde. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na başkanlık edecek. Erdoğan'ın toplantıda büyük kongreye ilerleyen sürece dair il başkanlarına yeni yol haritasını anlatması bekleniyor. AK Parti'de 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde 12 Ekim'de başlayan ilçe kongreleri ise devam ediyor.
Yeni yol haritasını belirleyecek
Toplantının ana gündem maddeleri arasında, ekonomi, dış politika, yerel seçim hazırlıkları ve partinin stratejik hedefleri gibi konuların yer alacağı öngörülüyor.
MKYK'da gündeme geldi
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu‘nda 12 Ekim’de başlayan ve devam eden ilçe kongreleri ile kongre takvimine ilişkin sürecin gözden geçirildiği öğrenildi.
İlçe kongreleri sürüyor
AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne hazırlık süreci kapsamında, 12 Ekim itibarıyla ilçe ve belde kongreleri başlamıştı. Bu süreçle birlikte, parti teşkilatlarında önemli bir yenilenmenin hedeflendiği belirtiliyor.
Kongresi biten ilçe ve il teşkilatlarını süratle saha çalışmalarına yönlendirecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongrelerinin ise en son yapılması planlanıyor.