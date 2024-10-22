AK Parti’nin yol haritası belirleniyor: Erdoğan il başkanlarıyla görüşecek

Erdoğan’ın, teşkilata seçim sürecinde izlenecek yol haritası hakkında yol gösterici mesajlar vermesi ve özellikle tabanla daha güçlü bir bağ kurulması için önemli vurgular yapması bekleniyor. Ayrıca, son dönem iç ve dış politikadaki gelişmelerin ışığında, Erdoğan’ın kritik açıklamalar yapabileceği de konuşuluyor.