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AK Parti’nin yol haritası belirleniyor: Erdoğan il başkanlarıyla görüşecek

AK Parti’nin yol haritası belirleniyor: Erdoğan il başkanlarıyla görüşecek

Lokman Özdemir
09:3722/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yoğun bir programla gündemde. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na başkanlık edecek. Erdoğan'ın toplantıda büyük kongreye ilerleyen sürece dair il başkanlarına yeni yol haritasını anlatması bekleniyor. AK Parti'de 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde 12 Ekim'de başlayan ilçe kongreleri ise devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bugün AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. Saat 14:00'te başlaması planlanan toplantıda, Erdoğan'ın parti teşkilatına hitap ederek, güncel siyasi gelişmeler ve ülke gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Yeni yol haritasını belirleyecek


Toplantının ana gündem maddeleri arasında, ekonomi, dış politika, yerel seçim hazırlıkları ve partinin stratejik hedefleri gibi konuların yer alacağı öngörülüyor.



Erdoğan’ın, teşkilata seçim sürecinde izlenecek yol haritası hakkında yol gösterici mesajlar vermesi ve özellikle tabanla daha güçlü bir bağ kurulması için önemli vurgular yapması bekleniyor. Ayrıca, son dönem iç ve dış politikadaki gelişmelerin ışığında, Erdoğan’ın kritik açıklamalar yapabileceği de konuşuluyor.


MKYK'da gündeme geldi


AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı tam 2,5 saat sürdü.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu‘nda 12 Ekim’de başlayan ve devam eden ilçe kongreleri ile kongre takvimine ilişkin sürecin gözden geçirildiği öğrenildi.



İlçe kongreleri sürüyor


AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne hazırlık süreci kapsamında, 12 Ekim itibarıyla ilçe ve belde kongreleri başlamıştı. Bu süreçle birlikte, parti teşkilatlarında önemli bir yenilenmenin hedeflendiği belirtiliyor.


Planlanan takvime göre, ilçe kongrelerinin 12 Ocak'ta tamamlanması bekleniyor. Ardından, 28 Aralık'ta il kongreleri için start verilecek ve bu sürecin 16 Mart itibarıyla sona ermesi öngörülüyor. Kongreler, partinin yerel ve genel seçimler öncesinde teşkilat yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar olarak görülüyor.

Kongresi biten ilçe ve il teşkilatlarını süratle saha çalışmalarına yönlendirecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongrelerinin ise en son yapılması planlanıyor.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#kongre

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