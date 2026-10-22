Sırada enerji hamlesi var

Ankara’nın önceliği, diplomatik kazanımları petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine yansıtmak. TPAO ile Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) arasında Haziran 2025’te imzalanan mutabakat kapsamında, Libya açıklarındaki dört deniz sahasında jeolojik ve jeofizik çalışmalar yürütülecek. Toplam 10 bin kilometrelik iki boyutlu sismik araştırmayla hidrokarbon potansiyeli incelenecek.

TPAO İKİ SAHADA ARAMA YAPACAK

TPAO, Şubat 2026’da sonuçlanan ihalede biri kara, diğeri deniz olmak üzere iki sahada arama hakkı kazandı. Şirket, C3 kara sahasında İspanyol Repsol, O7 deniz sahasında ise Repsol ve Macar MOL ile ortak çalışacak. TPAO’nun her iki sahadaki payı yüzde 40 olacak. Türkiye, 20 Ekim’de yayınladığı NAVTEX’te East to Med Data Corridor (EMC) deniz altı veri kablosuna ilişkin araştırmaların Türk makamlarıyla koordine edildiğini ve onaylandığını bildirdi. KOBI RUEGG gemisinin dün başlaması planlanan çalışmaları, Ankara’nın kıta sahanlığı haklarına ilişkin tutumu çerçevesinde yürütülecek.

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