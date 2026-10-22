Elif Mavi'nin öldüğü feci kazada iddianame tamamlandı: İşte sürücü için istenen ceza
Eskişehir’de yolun karşısına geçmeye çalışan anne Merve Avli ve 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarparak küçük kızın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuyla asli kusurlu bulunan tutuklu sanık Bilgesoy hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Kaza, 3 Eylül'de Vişnelik Mahallesi’nde meydana geldi.
Fatoş Akıl Bilgesoy yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve küçük kızına çarptı.
MOBESE kameralarına da yansıyan feci kazada 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin otomobilin altında 14 metre sürüklendiği belirlendi.
Ağır yaralanan minik Elif, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÖNCE EV HAPSİ VERİLDİ, SAVCILIĞIN İTİRAZIYLA TUTUKLANDI
Gözaltına alınan sürücü Bilgesoy'a ilk olarak 'konutu terk etmeme' (ev hapsi) adli kontrol şartı getirildi. Ancak Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itiraz etmesiyle hakkında yakalama emri çıkarılan sürücü, 8 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adli Tıp Kurumu raporunda sürücünün dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle asli kusurlu olduğu, anne ve çocuğun ise kusursuz olduğu kesinleşti.
"O 5-10 SANİYEYİ HATIRLAMIYORUM": KASIM AYINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede sanık hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.
İfadesinde yavaş gittiğini öne süren sanık, kamerada çarpmadan önce hızlandığının sorulması üzerine, "O 5-10 saniyelik kısmı hatırlamıyorum. Çocuk bir anda yola çıkınca aracı kurtarmak için sağa kırdım, pişmanım" dedi.
Sanık kasım ayında hakim karşısına çıkacak.