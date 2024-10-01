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Rusya: Donetsk ve Harkiv'de iki yerleşim birimi ele geçirildi

Rusya: Donetsk ve Harkiv'de iki yerleşim birimi ele geçirildi

14:281/10/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde ve Donetsk bölgesinde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.


Donbas'ta bazı önemli yerlerin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, “Merkez askeri birlikleri aktif eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krutoy Yar yerleşim birimini kurtardı.” ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, Batı birliklerinin de Harkiv bölgesindeki Vişnövoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.


Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk'te Nelepovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.



Rus saldırıları Ukrayna’da can almaya devam ediyor: 9 ölü 23 yaralı

Ukrayna, son 24 saatte Rus ordusunun farklı bölgelere düzenlediği yoğun saldırılarla sarsıldı. Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi. Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, Rusya'nın Donetsk'e gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Herson İl Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin ise, Herson'daki bir pazar yerine yapılan saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını aktardı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Rus ordusuna karşı büyük bir direniş sergileyen Ukrayna ordusunun 9 tank, 44 zırhlı araç, 33 top, 1 hava savunma sistemi, 98 insansız hava aracı ve 3 seyir füzesini imha ettiğini, ayrıca 1370 Rus askerini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Son 24 saatte, Rusya ve Ukrayna güçleri arasında 189 çatışma yaşandı, en yoğun çarpışmalar Pokrovsk ve Kurakhovsk cephelerinde meydana geldi. Savaşın yıkıcı etkisi Ukrayna topraklarında devam ederken, çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.


#Rusya Savunma Bakanlığı
#Rusya Silahlı Kuvvetleri
#Ukrayna

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