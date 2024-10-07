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Rusya duyurdu: Ukrayna Kırım ve güney sınır bölgelerine İHA ile saldırdı

Rusya duyurdu: Ukrayna Kırım ve güney sınır bölgelerine İHA ile saldırdı

11:497/10/2024, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya, Ukrayna'nın, Kırım ve güneydeki sınır bölgelerine 21 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin açıklama geldi.


Yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin gece saatlerinde Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı girişimleri durduruldu" ifadesi kullanıldı.


Rus hava savunma sistemlerinin, 21 İHA'yı imha ettiği belirtilen açıklamada, Kırım'da 12, Kursk bölgesinde 6, Belgorod, Bryansk ve Voronej bölgelerinde birer İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya, Kırım'ı 2014'te topraklarına ilhak etmişti.




#Kırım
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna

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