ABD'nin siyasi işlerden sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Mihail Zigar ile yaptığı söyleşide, Ukrayna'nın, Washington ve Londra ile yaptığı istişareler sonrası Rusya ile İstanbul anlaşmalarını imzalamadığını dolaylı olarak itiraf etti. “Türkler (müzakereler için) bir platform önerdiler” diyen Nuland, “Biz katılmadık ve aslında anlaşmanın detaylarından da pek haberdar değildik. Ancak görüşmelerin ilerleyen aşamalarından birinde Ukraynalılar bu işin nereye varacağı konusunda tavsiye istemeye başladılar” ifadelerini kullandı. ABD tarafının, Rusya'nın sunduğu şartların Kiev için dezavantajlı olduğunu düşündüğünü ifade eden Nuland, bu görüşü Ukrayna’ya ilettiklerini belirtti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Rus tarafıyla yapılan görüşmelerin ardından dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Kiev'i Rusya ile hiçbir şey imzalamamaya ve ‘sadece savaşmaya’ çağırdığı ortaya çıkmıştı. Ukrayna müzakerecisi Oleksiy Arestoviç, Rusya ile anlaştıklarını, hatta kutlamalara hazırlandıklarını ancak Johnson’ın işi bozduğunu ifade etmişti.