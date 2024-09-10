Rusya-Ukrayna barışını ABD sabote etti

ABD'nin siyasi işlerden sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Mihail Zigar ile yaptığı söyleşide, Ukrayna'nın, Washington ve Londra ile yaptığı istişareler sonrası Rusya ile İstanbul anlaşmalarını imzalamadığını dolaylı olarak itiraf etti. “Türkler (müzakereler için) bir platform önerdiler” diyen Nuland, “Biz katılmadık ve aslında anlaşmanın detaylarından da pek haberdar değildik. Ancak görüşmelerin ilerleyen aşamalarından birinde Ukraynalılar bu işin nereye varacağı konusunda tavsiye istemeye başladılar” ifadelerini kullandı. ABD tarafının, Rusya'nın sunduğu şartların Kiev için dezavantajlı olduğunu düşündüğünü ifade eden Nuland, bu görüşü Ukrayna’ya ilettiklerini belirtti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Rus tarafıyla yapılan görüşmelerin ardından dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Kiev'i Rusya ile hiçbir şey imzalamamaya ve ‘sadece savaşmaya’ çağırdığı ortaya çıkmıştı. Ukrayna müzakerecisi Oleksiy Arestoviç, Rusya ile anlaştıklarını, hatta kutlamalara hazırlandıklarını ancak Johnson’ın işi bozduğunu ifade etmişti.
Kursk’ta direnip Donetsk’te kaybediyor
6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine giren Ukrayna, bu bölgede tutunmak için tüm güçlerini seferber ederken, diğer yandan doğuda toprak kaybetmeye devam ediyor. Ukrayna, Kursk bölgesindeki yaklaşık 780 kilometrelik bölgeyi köprüleri yıkarak izole etmeye çalışıyor. Seim Nehri’nde kalan diğer köprüleri de vuran Ukrayna ordusu Kursk’ta kalmak için yoğun çaba gösteriyor. Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırı gücünü Çernigov bölgesinin kuzeyinde, Rusya sınırına yakın bir yerde yoğunlaştırdı. Sudzha'ya düzenlenen saldırılarda Batılı ülkelerden gelen silahlar daha çok kullanılmaya başlandı. Söz konusu ilerleme, Ukrayna’nın Batı'dan gelen silahları daha aktif kullanması halinde Rusya topraklarında nüfuzunu genişletebileceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.
RUSYA BEŞTE BİRİNİ İŞGAL ETTİ
Rus güçleriyse, Ukrayna’nın doğusunda ilerlemesini sürdürdü. Rus ordusu, Ukrayna’nın doğusundaki stratejik öneme sahip Pokrovsk şehrine doğru ilerlerken, bir kasabanın kontrolünü tamamen ele geçirdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerinin bölgedeki Ukrayna kuvvetleri için önemli bir demiryolu ve karayolu merkezi olan Pokrovsk'a 12 kilometre uzaklıktaki Novohrodivka kasabasını ele geçirdiğini açıkladı. Kasabanın nüfusu savaştan önce 14 bindi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise bugün yayınladığı bir açıklamada, Pokrovsk bölgesindeki durumu “gergin” olarak tanımladı ve Novohrodivka da dahil çeşitli kasabaların etrafındaki bölgelerde şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi. Günün ilerleyen saatlerinde ise Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Memrik yerleşim biriminde kontrolü sağladığını duyurdu. Rusya, Şubat 2022’de başlattığı işgalden bu yana Ukrayna’nın yaklaşık beşte birini kontrol ediyor.