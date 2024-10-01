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İspanya Başbakanı Sanchez'den uluslararası topluma 'sessiz kalmayın' çağrısı: Ukrayna ve Orta Doğu'da katliam rutin hale geldi

İspanya Başbakanı Sanchez'den uluslararası topluma 'sessiz kalmayın' çağrısı: Ukrayna ve Orta Doğu'da katliam rutin hale geldi

10:421/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
AA
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna ve Orta Doğu'da "rutin hale gelen katliamı" kınayarak, uluslararası topluma daha fazla sessiz kalmama çağrısı yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Vanguardia gazetesinin ödül töreninde yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Orta Doğu'da uluslararası hukukun ve barışın korunması gerektiğini vurgulayarak,
"Uluslararası toplum sessizliğini korursa, uluslararası hukuk ve barışı savunmak için sesimiz daha çok çıkacaktır"
dedi.

"Demokrasiden nefret edenler ona her yerde zulmediyor." diyen Sanchez, "Yalanların amansız saldırısı altında yaşıyoruz. Demokrasi düşmanları, hiçbir kurala saygı duymazlar. Bu zorlukla karşı karşıya kaldığımızda ileriye doğru bir adım atmalı ve demokrasiyi savunmalıyız" şeklinde konuştu.


İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ardından Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının video konferans toplantısına katılan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de X hesabından açıklama yaparak, ateşkes çağrısını yineledi.


Albares, "İspanya, Lübnan'da ateşkes ve Orta Doğu'da artan şiddetin durdurulması için herkesin harekete geçmesi çağrısında bulunuyor. Lübnanlı sivilleri korumalıyız. Amacımız barıştır." ifadelerini kullandı.


Albares ayrıca, Lübnan'daki İspanyol vatandaşlarına yönelik geçtiğimiz haftadan bu yana yaptığı "bu ülkeyi terk etmeleri" çağrısını da yineledi.



Venezuela lideri Maduro “Yaşasın Filistin” diyerek yoğun kalabalıkla katil İsrail’i protesto etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 11 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’ni abluka altında tutan katil İsrail’i protesto etti. Maduro, yoğun kalabalığın katılımıyla halkı ile birlikte katil İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrası Lübnan’a destek mesajı verdi. Venezuela lideri Maduro, “Yaşasın Filistin, yaşasın Lübnan” diyerek halkı ile birlikte işgalcileri protesto etti. Öte yandan Maduro, Siyonist İsrail’in Nasrallah’a yönelik saldırılarını tepki göstermiş ve Müslümanların, dünya halklarının, Arap halklarının seslerini yükseltmeye, Lübnan halkıyla birlikte Filistin halkının yanında durma çağrısında bulunmuştu.


#İspanya
#Lübnan
#İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

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