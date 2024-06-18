Türkiye Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı “EUROCONTROL”ün Performans İnceleme Birimi tarafından 15 Haziran 2024 tarihinde yapılan ölçümlere göre Türkiye, EUROCONTROL üyesi 41 ülke içerisinde, 5 bin 573 uçuş ile hava sahası en yoğun ülkeler arasında 3. sırada yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi havayollarına da yaptıkları yatırımlar ile Dünya’da ve Avrupa’da söz sahibi bir ülke konumuna geldiklerini belirterek, “Yaptığımız yatırımlar sonucunda Türkiye havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi haline geldi. Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.