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Ekonomi

Türkiye Avrupa'da hava sahası en yoğun 3. ülke oldu

Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Performans İnceleme Biriminin 15 Haziran'daki ölçümlerine göre, teşkilata üye 41 ülke arasında, seyrüsefer hizmeti verdiği 5 bin 573 uçuşla hava sahası en yoğun 3. ülke oldu.

Halil Akkoç
10:19 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 10:42 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Ülkemizde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4 bin 227'e ulaşarak 2023'ün aynı gününde kayıtlara geçen 3 bin 587 rakamına oranla yüzde 17,8 arttı.
Ülkemizde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4 bin 227'e ulaşarak 2023'ün aynı gününde kayıtlara geçen 3 bin 587 rakamına oranla yüzde 17,8 arttı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı “EUROCONTROL”ün Performans İnceleme Birimi tarafından 15 Haziran 2024 tarihinde yapılan ölçümlere göre Türkiye, EUROCONTROL üyesi 41 ülke içerisinde, 5 bin 573 uçuş ile hava sahası en yoğun ülkeler arasında 3. sırada yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm ulaşım modlarına olduğu gibi havayollarına da yaptıkları yatırımlar ile Dünya’da ve Avrupa’da söz sahibi bir ülke konumuna geldiklerini belirterek, “Yaptığımız yatırımlar sonucunda Türkiye havacılık alanında önemli bir aktarma merkezi haline geldi. Yaz döneminin başlamasıyla havalimanlarımızdaki hava trafiğinde önemli derecede yoğunluklar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki hava yolu trafiğinin her geçen gün arttığına da vurgu yapan Uraloğlu, "15 Haziran 2024 tarihinde ülkemizdeki havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak sayısı 4227’e ulaşarak 2023 yılının aynı gününde kayıtlara geçen 3587 rakamına oranla %17,8 artış göstermiştir. Ülkemiz hava trafik sayılarının her geçen gün artarak Avrupa çapında zirveye çıkacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.

#Eurocontrol
#Abdulkadir Uraloğlu
#Türkiye
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