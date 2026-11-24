Türkiye İş Bankası ile DenizBank, ödeme sistemleri alanındaki deneyimlerini, güçlerini ve yaygın erişimlerini bir araya getiren iş birliği anlaşmasına imza attı. İş Bankası Genel Müdürü H. Cahit Çınar ve DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ tarafından imzalanan anlaşma ile DenizBank kredi kartları 6 Aralık 2026 itibarıyla Maximum özellikleri kazanarak Maximum ekosistemine dahil olacak.

GÜCÜMÜZÜ PEKİŞTİRİYORUZ

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü H. Cahit Çınar, ödeme sistemlerinin artık finansal bir sürecin ötesinde yapay zekâ, biyometrik sistemler ve görünmez deneyimlerle şekillenen bir alan haline geldiğine işaret ederek, bankacılığın dönüşümüne yön veren, yenilikçiliğin ve rekabetin en yoğun olduğu bu alanda Türkiye’nin trend belirleyici ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ise şunları söyledi: “Kredi kartlarımızın, sektörün köklü ve güçlü markalarından Maximum altyapısına geçişi, bankamızın büyüme stratejisinde önemli yere sahip olan ödeme sistemleri alanında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Maximum’un yaygın üye iş yeri ağı, güçlü ekosistemi ve kampanya iş birlikleri ile daha fazla noktada değer yaratan, zengin bir kart deneyimi sunacağız.”

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