Dünya Türkiye-Cezayir deniz seyrüsefer anlaşması 23 yıl sonra yürürlükte
AFRİKA

Türkiye-Cezayir deniz seyrüsefer anlaşması 23 yıl sonra yürürlükte

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye ve Cezayir arasında yolcu akışının ve ticari hacmin artırılmasına yönelik 1998 yılında varılan deniz seyrüsefer anlaşmasını onayladı. Anlaşma, 23 yıl önce yapılmasına rağmen bugüne kadar Cezayir yönetimi tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmemişti.

Haber Merkezi AA
Türkiye-Cezayir deniz seyrüsefer anlaşması 23 yıl sonra yürürlükte
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun. (Fotoğraf: Arşiv)

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesiyle Türkiye arasında yolcu ve ticari mal taşımacılığı yapılmasını sağlayacak deniz seyrüsefer anlaşmasına onay verdi.

Anlaşma neleri kapsıyor?

Tebbun tarafından 5 Mayıs tarihinde imzalanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bugün resmi gazetede yayımlanırken, onaylanan anlaşmaya göre, iki ülke arasında gemi inşası ve onarımının yanı sıra, liman yapımında da teknik işbirliği yapılacak.

Neden yürürlüğe girmemişti?

İki ülke arasında yolcu akışını ve ticari hacmi artıracak anlaşma 25 Mayıs 1998 yılında yapılmasına rağmen bugüne kadar Cezayir yönetimi tarafından onaylanmamıştı. Cezayirli yetkililerden anlaşmanın uzun yıllar boyu gecikmesine yönelik bir açıklama yapılmadı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı duyurdu

Cezayir Cumhurbaşkanlığı 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'un sunduğu Türkiye ile ulaştırma ve denizcilik alanındaki işbirliğini artıracak anlaşmayı onayladığını duyurdu.

"Türkler karşılıksız yardımda bulundu"

Cumhurbaşkanı Tebbun, çarşamba günü Fransız dergisi "Le Point"e verdiği röportajda, ülkesinin "karşılığında herhangi bir siyasi talep olmaksızın, yaklaşık 5 milyar dolar değerinde yatırım yapan Türklerle mükemmel ilişkilere sahip olduğunu" belirtmişti.

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