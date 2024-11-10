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Rusya Donetsk'teki bir yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Donetsk'teki bir yerleşim birimini ele geçirdi

16:3210/11/2024, Pazar
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya, ordunun Donetsk bölgesindeki Volçenka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.


Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada,
"Merkez Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Volçenka yerleşim birimini kurtardı"
ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 127 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçlarının (İHA) depolama merkezine, enerji unsurlarına yönelik saldırıların düzenlendiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 512 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 159 tank ve zırhlı araç, 1487 çok namlulu roketatar, 17 bin 568 obüs ve havan topu ile 28 bin 135 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.


Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'da biri Harkiv, 5'i Donetsk bölgelerinde olmak üzere 6 yerleşim biriminin ordularının kontrolüne geçtiğini 8 Kasım'da duyurmuştu.




#Rusya
#savaş
#Ukrayna

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