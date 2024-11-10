Rusya Donetsk'teki bir yerleşim birimini ele geçirdi

Son 24 saatte 127 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçlarının (İHA) depolama merkezine, enerji unsurlarına yönelik saldırıların düzenlendiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 512 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 159 tank ve zırhlı araç, 1487 çok namlulu roketatar, 17 bin 568 obüs ve havan topu ile 28 bin 135 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.