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Trump Jr'dan olay paylaşım: Bir devlet başkanını işaret ederek ‘38 günün kaldı’ dedi

Trump Jr'dan olay paylaşım: Bir devlet başkanını işaret ederek ‘38 günün kaldı’ dedi

Seren Som
14:5910/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Donald Trump ve oğlu Donald Trump Jr. (Arşiv)
Donald Trump ve oğlu Donald Trump Jr. (Arşiv)

ABD'de seçimlerini kazanarak ikinci kez başkan seçilen Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ses getiren bir paylaşım yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir videosunu paylaşan Trump Jr, paylaşıma dikkat çeken bir not yazdı: "Harçlığınızı kaybetmenize 38 gün kaldı." Bu paylaşım kısa sürede dünya gündemine oturdu.

ABD’de seçim kampanyası sırasında Ukrayna-Rusya savaşını 24 saatte bitirme sözü veren Donald Trump’ın izleyeceği politikalar dünya kamuoyunun yakın markajında.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'dan dünya gündemine bomba gibi düşen bir paylaşım geldi.


YouTube
Trump Jr'dan olay paylaşım: Bir devlet başkanını işaret ederek ‘38 günün kaldı’ dedi
Dünya / Amerika
10 Kasım, Pazar

Zelenski'ye açık mesaj

Trump Jr. Instagram hesabı üzerinden yayımladığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye çok açık bir mesaj gönderdi.

Volodimir Zelenski ve Donald Trump'ın yer aldığı bir videoyu paylaşan Trump Jr. çok dikkat çeken bir not yazdı.

'Harçlığını kaybetmene 38 gün kaldı'

Volodimir Zelenski'nin başından dolar yağdığı görülen videoya,
"Harçlığını kaybetmene 38 gün kaldı."
mesajını yazdı.

Paylaşım kısa sürede dünya gündemine oturdu.






#ABD
#Donald Trump Jr.
#Ukrayna
#Volodimir Zelenski

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