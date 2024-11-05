Yalnızca ABD'nin değil, dünyanın gündemini meşgul eden 5 Kasım'da yapılacak 60. ABD başkanlık seçimi için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor. Peki, ABD yeni başkanı kim oldu?

2024 başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı?

Genel oy verme işlemi bugün başlayacak. Şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla kişi erken oy kullandı. Seçmenler yalnızca yeni başkanı değil, aynı zamanda Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosundaki koltuklar için Kongre adaylarını da seçecek. Kongre üyeleri, yasaların geçirilmesinde kritik rol oynuyor.

Cumhuriyetçiler şu anda harcama planlarını başlatan Temsilciler Meclisi'ni kontrol ediyor. Demokratlar ise hükümetteki önemli atamalar hakkında oylama yapan Senato'nun sorumluluğunu üstleniyor.

ABD seçimi başkan adayları kim?

Amerikalılar Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris arasında seçim yapacak.

ABD yeni başkanı kim oldu?

Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip. Adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor. Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor. Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor. Ancak oy verme işlemi sona ermediğinden sonuçlar henüz belli olmadı.

KAZANAN ADAY, ABD'NİN 47. BAŞKANI OLACAK

Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

Oy sayma işlemi ne zaman başlayacak?

Oylar her eyalette kendi sandıkları kapandıktan sonra sayılacak.

Sandık kapanış saatleri, eyaletten eyalete değişmekle birlikte genellikle yerel saatle akşam 7 (TSİ 03.00) civarında başlayacak.

ABD genelinde saat dilimlerinin farklı olması nedeniyle, Alaska ve Hawaii gibi eyaletlerdeki seçmenler hala sandık başına giderken, doğu yakasında oy pusulaları sayılmış olacak.

Donald Trump Kimdir?

Donald Trump, 2016 yılında Cumhuriyetçi Parti’den aday olarak başkanlık yarışına girmiş ve “Amerika’yı Yeniden Harika Yap” (Make America Great Again) sloganıyla geniş bir seçmen kitlesine hitap etmiştir. Başkanlık döneminde ekonomi, göç politikası, Çin ile ticaret savaşları ve İran’la yapılan nükleer anlaşmalar gibi kritik konularda cesur ve tartışmalı adımlar atmıştır. 2020 seçimlerinde ise Joe Biden’a karşı mağlup olmuş, ancak seçim sonuçlarına karşı çıkmış ve uzun süreli bir hukuki mücadele yürütmüştür.

Donald Trump’ın aile hayatı, en az iş ve siyasi kariyeri kadar çok konuşuluyor. Magazin yanı yüksek olan özel hayatında Trump, üç kez evlenmiştir ve bu evliliklerden beş çocuğu bulunmaktadır.

Kamala Haris Kimdir?

Kamala Devi Harris, 20 Ekim 1964 tarihinde California'da dünyaya geldi. Oakland, Kaliforniya'da doğan Harris, Howard Üniversitesi ve San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hukuk kariyerine Alameda County bölge savcısının ofisinde başladı ve San Francisco DA's Office'e ve ardından San Francisco şehir savcısının ofisine alındı. 2003 yılında San Francisco Başsavcısı seçildi. 2010'da Kaliforniya Başsavcısı seçildi ve 2014'te yeniden seçildi. Harris, 2017'den 2021'e kadar Kaliforniya'dan en genç ABD senatörü olarak görev yaptı. ABD Senatosu'nda görev yapan ikinci siyah kadın ve ilk Güney Asyalı Amerikalı olmak için 2016 Senato seçimlerinde Loretta Sanchez'i mağlup etti. Senatör olarak Harris, daha sıkı silah kontrol yasalarını, DREAM Yasasını, esrarın federal yasallaştırılmasını ve sağlık ve vergi reformlarını savundu. Trump'ın ikinci Yüce Mahkeme adayı Brett Kavanaugh da dahil olmak üzere Senato oturumları sırasında Trump yönetimi yetkililerine yönelttiği sivri sorularla ulusal bir profil kazandı.

Harris, 2019'da 2020 Demokrat başkan adaylığını istedi, ancak ön seçimlerden önce yarıştan çekildi. Biden, onu aday eşi olarak seçti ve 2020 seçimlerinde mevcut başkan ve başkan yardımcısı Donald Trump ve Mike Pence'i yendiler. Harris ve Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başladı. Göreve geldikten sonra eşit olarak bölünmüş bir Senato'ya başkanlık eden Harris, Senato başkanı olarak önemli bir rol oynadı ve 2021 Amerikan Kurtarma Planı Yasası teşvik paketi ve Enflasyon Azaltma Yasası gibi tasarıların geçmesine yardımcı olan herhangi bir başkan yardımcısının en fazla eşitlik bozucu oyunu verdi. Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerinden çekilmesinin ardından Harris, Biden'ın desteğiyle kendi başkanlık kampanyasını başlattı. Minnesota valisi Tim Walz'ı başkan yardımcısı adayı olarak seçti.







